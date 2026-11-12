Ikea regala l'albero di Natale: puoi averlo completamente gratis

L’albero di Natale vero torna tra le offerte Ikea, con una promozione che permette di recuperare la spesa iniziale rispettando alcune condizioni precise.

L’iniziativa, prevista nei negozi italiani aderenti, si basa su un acquisto da effettuare durante il periodo natalizio e su una restituzione successiva. Per non perdere il beneficio, bisogna conservare lo scontrino e verificare attentamente le date indicate dalla catena. C’è anche un progetto ambientale collegato alla raccolta degli alberi, che aggiunge un aspetto solidale a un’offerta particolarmente interessante per chi vuole addobbare casa con un abete naturale.

Come acquistare l’abete PICEA dal 14 novembre e quanto costa

L’albero al centro dell’iniziativa è l’abete PICEA, un albero di Natale vero alto circa 140 centimetri, indicato nei punti vendita con il codice 700.368.64. Sarà disponibile dal 14 novembre 2026 al prezzo di 15 euro, solo nei negozi Ikea che aderiscono alla promozione e fino a esaurimento scorte.

Non è quindi un regalo immediato: il cliente paga l’abete alla cassa, conserva lo scontrino e lo porta a casa per addobbarlo. Ikea lo indica come adatto sia agli spazi interni sia a quelli esterni, ma invita a fare attenzione al calore: meglio tenerlo lontano da termosifoni, camini e altre fonti calde, perché gli aghi potrebbero cadere prima del previsto. Un dettaglio pratico, soprattutto per chi lo mette in soggiorno già da fine novembre.

Rimborso da 15 euro: scontrino, date e condizioni da rispettare

Il momento decisivo arriva dopo l’Epifania. Per ottenere il rimborso da 15 euro, l’abete PICEA dovrà essere riportato in negozio tra il 7 e il 18 gennaio 2027, insieme allo scontrino d’acquisto. Senza quella ricevuta, Ikea lo chiarisce nelle condizioni della promozione, non sarà possibile ricevere la carta reso.

I soldi non vengono restituiti in contanti: l’importo viene caricato su una carta reso Ikea da 15 euro, utilizzabile per acquisti successivi nei negozi della catena e anche online. Occhio anche al tipo di prodotto: l’offerta vale solo per l’abete PICEA indicato da Ikea, non per altri alberi o decorazioni natalizie.

E le date non sono elastiche. Chi arriva prima o dopo la finestra prevista rischia di restare fuori. Nelle scorse edizioni, una commessa lo spiegava così ai clienti in fila: “Tenete lo scontrino nel portafoglio, non nella scatola delle palline”. Consiglio semplice, ma più che sensato.

Dai 3 euro per EnergyPOP al sostegno FSC: il lato solidale della promozione

Alla formula del rimborso Ikea affianca anche una donazione legata all’ambiente. Per ogni albero PICEA restituito, l’azienda destinerà 3 euro al progetto EnergyPOP, promosso da AzzeroCO2 e Legambiente, per finanziare un impianto fotovoltaico su un edificio residenziale in un quartiere fragile di Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari.

L’obiettivo indicato è di 50 mila euro, pari a 16.666 alberi restituiti. Raggiunta quella soglia, le eventuali risorse in più saranno destinate a prodotti Ikea per AREA Sardegna.

Nel periodo natalizio corre anche un’altra iniziativa: fino al 31 gennaio 2027, per ogni scansione del codice a barre alla cassa, Ikea donerà 1 euro a FSC Italia, a sostegno della tutela e della gestione dei boschi certificati. Questa donazione è separata dalla promozione sull’abete e non cambia le regole per ottenere la carta reso da 15 euro.