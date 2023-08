Il 20 agosto torna la Seria A: guardala in streaming su DAZN

Il countdown è agli sgoccioli: tra una settimana (domenica 20 agosto) ripartirà, dopo qualche mese di stop, il campionato di Serie A TIM 2023-2024 che proseguirà fino al 26 maggio 2024. Ma dove vedere il nuovo campionato di Serie A? L’intero calendario delle partite sarà trasmesso in streaming sulla nota piattaforma DAZN, incluso nei piani “Standard” e “Plus” a partire da 30,99 euro al mese.

Cosa offre DAZN oltre alla Serie A?

Naturalmente la Serie A non è l’unica attrattiva dei piani DAZN. Sia “Standard” che “Plus”, infatti, includono tutti gli sport disponibili sulla piattaforma, proponendo un’offerta tra le più complete in circolazione. Qualche esempio? La Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo di Eleven Sports, l’NFL, il tennis, l’UFC, il ciclismo, Eurosport 1+2 e molto altro.

La differenza tra i due piani non sta solo nel prezzo. Con “Standard” a 30,99 euro al mese potrai registrare fino a 6 dispositivi e guardare in contemporanea su una rete Internet domestica, per un massimo di due dispositivi contemporaneamente sulla stessa rete Internet.

Con il piano “Plus”, disponibile a 45,99 euro mensili, registri fino a 7 dispositivi e guardi in contemporanea su due reti domestiche. Anche in questo caso, il limite di device che possono guardare DAZN in contemporanea (anche su reti diverse) è di due.

Abbonati a DAZN, ci vogliono pochi minuti. Una volta scelto il tuo piano dovrai selezionare il tipo di abbonamento che desideri: annuale in dodici rate mensili, che ti consente di risparmiare ben 120 euro, mensile (che puoi disdire con 30 giorni di preavviso, ma risulta più costoso) e annuale, con pagamento in un’unica soluzione.

