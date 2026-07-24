Il 30% degli italiani ha questi prodotti in casa senza sapere che valgono fino a 10 mila euro

Secondo le stime diffuse da case d’asta e periti del collezionismo, nel 2026 circa il 30% delle famiglie italiane potrebbe avere in casa oggetti da collezione senza saperlo.

Sono pezzi finiti in soffitta, in cantina, dentro cassetti chiusi da anni. In molti casi il valore può andare da 2.000 a 10.000 euro. Succede più spesso di quanto si pensi: eredità, traslochi e oggetti dimenticati escono dal radar di famiglia, fino a quando qualcuno non li guarda con occhi diversi.

Il patrimonio invisibile nelle case italiane: oggetti comuni, valori spesso inattesi

Il dato, riportato dagli operatori del settore, fotografa una realtà molto concreta. Nelle case italiane restano spesso gioielli ereditati, orologi vintage, servizi di porcellana, argenteria, quadri, vinili, libri fuori catalogo e piccoli pezzi di design. Non parliamo per forza di oggetti da asta milionaria. Più spesso sono beni normali, magari rimasti lì per anni, ma cercati da collezionisti e mercati specializzati.

Una collana in oro dimenticata in un portagioie, un servizio Richard Ginori completo, una prima stampa in vinile o un orologio meccanico Omega fermo da tempo possono valere molto più di quanto immagini la famiglia. Secondo alcune valutazioni di advisory specializzati, solo la ricchezza in gioielli custoditi nelle case italiane arriverebbe a decine di miliardi di euro. “Il problema è che molti guardano l’oggetto con gli occhi dell’abitudine, non del mercato”, ha spiegato un perito milanese attivo nelle successioni. Ed è lì che spesso arriva la sorpresa.

Dalla soffitta ai cassetti: dove cercare gioielli, mobili, vinili e oggetti vintage

I posti migliori sono quasi sempre quelli dove non guarda più nessuno: cantine, soffitte, ripostigli, vecchie credenze, bauli e cassetti rimasti chiusi dopo una successione. In una casa degli anni Settanta, per esempio, possono saltare fuori mobili di design, lampade, radio Brionvega, poltrone Arflex, tavolini in teak, macchine da scrivere, fotocamere analogiche e giocattoli ancora nella confezione originale. In cucina vale la pena controllare posate in argento, cristalli, bottiglie di vino o distillati conservati magari senza troppe attenzioni.

Nei cassetti, invece, si trovano spesso monete, banconote fuori corso, francobolli, penne stilografiche Aurora o Montblanc, piccoli orologi da polso e gioielli con pietre o corallo. Anche le pareti non vanno sottovalutate: stampe numerate, fotografie d’epoca, ceramiche firmate e quadri di scuola italiana possono avere mercato, soprattutto se ci sono firme, certificati o una provenienza familiare documentabile. A volte basta un dettaglio: una sigla sul retro, una punzonatura, un’etichetta.

Valutare senza svendere: periti, case d’asta e controlli prima della vendita

Prima di vendere un presunto oggetto di valore, gli esperti invitano a non avere fretta, soprattutto quando ci sono di mezzo eredità o lo svuotamento di una casa. La prima cosa da fare è fotografare bene il pezzo, segnare misure, marchi, firme, difetti e provenienza. Poi conviene chiedere almeno due valutazioni indipendenti a periti accreditati, antiquari conosciuti o case d’asta con reparti specializzati. Per gioielli e argenti contano peso, titolo e qualità delle pietre.

Per orologi e design fanno la differenza marca, modello, rarità e stato di conservazione. Per libri, vinili e fumetti sono decisivi edizione, tiratura e condizioni. “Mai pulire o restaurare da soli”, ha confidato un antiquario romano, “perché un intervento sbagliato può togliere valore invece di aggiungerlo”. Le piattaforme online possono aiutare a farsi un’idea, ma i prezzi richiesti non sono sempre quelli davvero pagati. Meglio muoversi con calma. In certi casi, quel vecchio oggetto lasciato in fondo a un armadio può valere più di quanto sembri.