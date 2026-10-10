Il beneficio da 1000 euro è nella nuova Legge di Bilancio 2027

Il dossier entra nel vivo, tra il lavoro dei tecnici del Tesoro e il confronto con Bruxelles sui conti pubblici. La linea indicata dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo è chiara: alleggerire il peso fiscale sulla fascia di reddito più penalizzata dal salto d’aliquota, senza però scoprire il fianco sulle coperture. Una partita di numeri, prima ancora che politica.

Il punto centrale è l’allargamento del secondo scaglione Irpef al 33% fino a 60.000 euro di reddito. Oggi la soglia si ferma a 50.000 euro. La proposta, già circolata durante la preparazione della manovra precedente e poi messa da parte per mancanza di fondi, torna ora nel cantiere della Legge di Bilancio 2027 con un’idea più precisa: tassare al 33% anche la parte di reddito tra 50.000 e 60.000 euro, che oggi finisce sotto l’aliquota del 43%.

“L’obiettivo è alleggerire il carico sul ceto medio”, ha spiegato Leo nei giorni scorsi. Il governo considera questo passaggio come il completamento di un percorso già avviato: lo scorso anno l’aliquota intermedia era scesa dal 35% al 33%, ma senza allargare lo scaglione. Il beneficio, quindi, si era fermato prima della fascia che ora l’esecutivo vuole raggiungere.

La novità interesserebbe anche chi guadagna più di 60.000 euro, perché l’Irpef funziona per scaglioni: lo sconto varrebbe comunque sulla quota di reddito coinvolta. Resta da vedere se nel testo finale arriveranno paletti, tetti o riduzioni graduali. Per ora, nelle ipotesi allo studio, non sembra questa la strada principale.

Risparmi da 100 a 1.000 euro: chi incassa lo sconto più alto

Il risparmio crescerebbe passo dopo passo tra 50.000 e 60.000 euro di reddito. Chi dichiara 51.000 euro lordi l’anno avrebbe uno sconto stimato di circa 100 euro. A 55.000 euro, il beneficio salirebbe a 500 euro. Il vantaggio pieno scatterebbe dai 60.000 euro in su: 1.000 euro l’anno, cioè il 10% sui 10.000 euro che oggi vengono tassati al 43% e che, secondo l’ipotesi del governo, passerebbero al 33%.

Documenti, calcolatrice e contanti su un tavolo mentre due persone valutano spese e tasse, tema della manovra 2027.

Il meccanismo, almeno sulla carta, è lineare: 200 euro di risparmio a 52.000 euro, 700 euro a 57.000 euro, 900 euro per chi dichiara 59.000 euro. Non una svolta, ma una cifra che può farsi vedere in busta paga o nel conguaglio, soprattutto per lavoratori dipendenti e pensionati appena sopra l’attuale soglia. Per i redditi oltre 60.000 euro, invece, lo sconto resterebbe fermo a 1.000 euro, salvo modifiche nella stesura finale.

Ed è qui che si aprirà il confronto politico: una misura nata per il ceto medio rischia di portare benefici anche a chi ha redditi più alti. Il governo, però, punta a presentarla come un intervento sul lavoro, non come un taglio generalizzato delle tasse.

Coperture e vincoli Ue: il taglio Irpef dipende dai conti

Il nodo vero resta quello delle coperture finanziarie. La manovra per il 2027 dovrà stare dentro il percorso concordato con l’Unione europea: spesa sotto controllo, deficit da riportare su binari più stretti e pochi margini per interventi permanenti. In via XX Settembre, sede del Ministero dell’Economia, il lavoro è già partito. Ma i numeri finali dipenderanno dal quadro economico e dagli spazi che emergeranno con l’aggiornamento dei conti.

L’allargamento dello scaglione Irpef non può essere pagato con risorse una tantum, perché riduce le entrate anche negli anni successivi. È il punto più delicato. Se il taglio arriva fino a 1.000 euro per contribuente, il costo complessivo per lo Stato dipenderà da quante persone ne beneficeranno davvero e da eventuali correttivi, come limiti di reddito o interventi sulle detrazioni.

Nel governo si valuta anche una revisione delle detrazioni fiscali, con l’idea di concentrare le risorse sui redditi bassi e medi. Restano sul tavolo anche altre ipotesi: dalla possibile detassazione delle tredicesime mensilità a misure per commercianti e partite Iva, compresa una forma di cedolare secca commerciale. Ma non tutto potrà entrare nella manovra. Solo con i conti definitivi si capirà quali annunci potranno diventare norme.

Flat tax al 5% sugli aumenti: il pacchetto per gli under 35

Accanto al taglio Irpef, il governo lavora a un pacchetto per gli under 35, pensato per spingere contratti stabili, salari più alti e permanenza dei giovani qualificati in Italia. La misura più discussa è una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio: un’imposta sostitutiva applicata solo alla parte di aumento riconosciuta dall’azienda al giovane lavoratore. L’idea, illustrata da Maurizio Leo, prevede un doppio vantaggio: meno tasse per il dipendente e un beneficio fiscale per il datore di lavoro che concede l’aumento.

Non sarebbe quindi un taglio dell’Irpef su tutta la retribuzione, ma un premio alla crescita dello stipendio. Una differenza importante, perché tiene più basso il costo della misura e prova a spingere le imprese verso aumenti reali. Restano ancora da fissare i dettagli: età, tipo di contratto, soglie di reddito e durata dell’agevolazione.

Nel dossier del governo il riferimento resta agli under 35 e al contrasto alla cosiddetta fuga dei cervelli, tema tornato più volte nel dibattito politico degli ultimi mesi. Anche qui, però, decideranno le risorse. La Legge di Bilancio 2027 entra ora nella fase concreta: tra annunci, tabelle e coperture, sarà il saldo dei conti pubblici a stabilire quanto spazio avrà davvero il pacchetto fiscale.