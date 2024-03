Il Bitcoin arriverà a 80 mila dollari? Ecco come giocare d'anticipo

Il Bitcoin sta vivendo un nuovo periodo d’oro. Nel corso delle ultime settimane, infatti, il valore della criptovaluta è schizzato alle stelle. Grazie a una serie di aumenti in rapidi successione, infatti, il Bitcoin ha toccato il suo record storico, andando poi a stabilizzarsi intorno ai 67.000 dollari. La corsa, però, non è finita e il nuovo obiettivo potrebbe essere quota 80.000 dollari.

Al momento, è bene specificare, non ci sono stime precise sul futuro prossimo del Bitcoin. L’unica certezza è rappresentata dal prossimo halving, in programma ad aprile. Con questa procedura vengono dimezzate le ricompense per il mining. Come avvenuto già nei tre halving precedenti (2012, 2016 e 2020), la quotazione del Bitcoin è schizzata alle stelle nei mesi successivi. La stessa cosa potrebbe accadere di nuovo e il target di 80.000 dollari potrebbe essere più alla portata del previsto.

In attesa di scoprire cosa succederà alla criptovaluta, è possibile giocare d’anticipo, andando ad individuare la piattaforma giusta per la compravendita di criptovalute. La ricerca, in questo caso, è breve in quanto è possibile affidarsi a Coinbase, vero e proprio punto di riferimento per milioni di investitori che hanno già scelto il Bitcoin e altre cripto. Per tutti i dettagli sulla piattaforma e per creare un nuovo account è sufficiente visitare il sito di Coinbase tramite il link qui di sotto.

Coinbase è la scelta giusta per entrare nel mondo dei Bitcoin

Coinbase è la piattaforma giusta per la compravendita di criptovalute, con oltre 200 asset scambiabili in modo sicuro e con la possibilità di ottenere rendimenti sul deposito delle proprie criptovalute. Il servizio è accessibile comodamente tramite l’app oppure tramite il sito ufficiale, con tanti strumenti e servizi pensati per la gestione del proprio portafoglio virtuale.

Chi vuole giocare d’anticipo in vista di una possibile (ma tutta da verificare) crescita del Bitcoin nel corso dei prossimi mesi, quindi, può creare un account su Coinbase tramite il link qui di sotto.





Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.



