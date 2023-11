Il Black Friday SCONVOLGE TUTTO con Deebot N10 Plus al 30% in meno

Con il robot aspirapolvere 2-in-1 Ecovacs Deebot N10 Plus in offerta su Amazon, la settimana del Black Friday è l’occasione perfetta per mettere finalmente da parte la vecchia aspirapolvere con il filo. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 30%, il robot Ecovacs può essere tuo al prezzo di 349€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Sono numerosi i motivi per i quali il robot aspirapolvere Ecovacs è un acquisto intelligente da fare: è un device di fascia alta, aspira e lava in una sola passata e, una volta impostato tramite l’app per smartphone, è completamente autonomo in ogni sua fase.

Costa poco su Amazon il tuo robot aspirapolvere Deebot N10 Plus di Ecovacs

La stazione di ricarica e svuotamento della polvere è la chicca che ti farà innamorare del robot aspirapolvere, mentre il potente motore da 4300Pa ti farà correre verso il carrello di Amazon in quanto aspira senza problemi lo sporco, i cappelli e anche i peli dei tuoi animali domestici.

Con una batteria che ti copre senza problemi una superficie totale di ben 400 m², Ecovacs Deebot N10 Plus mappa con precisione ogni centimetro della tua abitazione per muoversi senza pericoli scansando mobili ed eventuali ostacoli presenti sul suo percorso.



Con un prezzo finale di vendita su Amazon in offerta con il Black Friday, è arrivato il momento di prendere al volo il tuo nuovo robot aspirapolvere 2-in-1 e mandare finalmente in pensione la vecchia aspirapolvere con il filo; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore con i servizi Prime di Amazon.

