Il Black Friday ti REGALA il tuo nuovo mouse da gaming Logitech (29€)

L’eccellente mouse da gaming di fascia economica Logitech G402 è in vendita su Amazon al prezzo più conveniente di sempre in occasione del Black Friday. Infatti, spendendo la cifra shock di appena 29€ con lo sconto immediato del 25%, hai finalmente a portata di mano un mouse di cui non potrai più fare a meno.

Logitech G402 è di gran lunga il più popolare e apprezzato mouse di fascia economica attualmente in commercio: è leggerissimo, funziona su Windows e Mac, lo porti dove vuoi e inizi a utilizzarlo senza perdere tempo.

Appena 29€ su Amazon per il mouse da gaming Logitech G402: cosa vuoi di più?

Nonostante il prezzo molto economico non passano inosservati gli 8 pulsanti completamente programmabili a tuo piacimento e il sensore da 4000 DPI; tramite l’app per computer puoi impostare diversi profili per rispondere alle tue personali esigenze e sconfiggere tutti i tuoi avversari online con una precisione di puntamento al pixel.

Con un prezzo di vendita su Amazon di appena 29€ in occasione del Black Friday, il mouse da gaming del colosso hi-tech è pronto a stupirti con il suo design e la precisione del suo puntatore; fatti furbo e mettila subito nel carrello di Amazon per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.