Il Bonus Bollette aggiuntivo che sono in pochi a conoscere: c'è solo un modo per averlo

Esiste un contributo aggiuntivo sulle bollette elettriche che può alleggerire la spesa di molte famiglie, ma c’è una condizione decisiva da conoscere.

Il meccanismo è pensato per funzionare senza domanda, attraverso l’incrocio automatico dei dati economici e delle informazioni sulla fornitura. Il punto critico riguarda però un passaggio preciso, senza il quale lo sconto rischia di non comparire affatto in bolletta.

Chi può ottenere il contributo: ISEE, figli a carico e bonus sociale ordinario

Il nuovo contributo in bolletta è destinato a chi non riceve già il bonus sociale elettrico ordinario. Parliamo dell’agevolazione riconosciuta alle famiglie con ISEE fino a 9.796 euro, soglia che sale a 20 mila euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. Questo aiuto aggiuntivo guarda quindi alla fascia subito sopra: famiglie con meno di quattro figli e ISEE tra 9.796 e 15 mila euro, nuclei sempre con meno di quattro figli e ISEE tra 15 mila e 25 mila euro, oppure famiglie numerose, con almeno quattro figli, e ISEE tra 20 mila e 25 mila euro.

In pratica, chi è già coperto dal bonus sociale ordinario resta escluso da questa misura. Nelle schede tecniche legate alla disciplina ARERA viene chiarito che si tratta di una misura distinta, pensata per raggiungere famiglie che spesso non rientrano negli aiuti tradizionali ma fanno comunque i conti con il peso delle bollette della luce. L’agevolazione vale solo per l’energia elettrica, non per il gas, e solo per l’utenza della casa di residenza: niente seconde case, niente forniture non domestiche.

Sconto in bolletta senza domanda: come funziona e quanto vale fino a 500 kWh

Il meccanismo del bonus luce 2026 è pensato per partire senza moduli, sportelli o richieste da parte dei cittadini. Il controllo avviene incrociando i dati ISEE trasmessi dall’INPS con le informazioni sulle forniture elettriche attive. Poi, se il venditore aderisce, lo sconto viene applicato direttamente in fattura. L’importo però non è fisso. Si calcola sui consumi effettivi del periodo considerato, prendendo come riferimento la componente energia del servizio di maggior tutela, con un tetto massimo di 500 kWh.

In termini semplici: con circa 150 kWh lo sconto può aggirarsi sui 18 euro; con 300 kWh può salire intorno ai 36 euro; avvicinandosi al limite dei 500 kWh può arrivare fino a circa 60 euro. Oltre quella soglia, il diritto al contributo può venire meno. Per le utenze già attive si guarda al bimestre di gennaio e febbraio. Per le nuove forniture aperte nel 2026, invece, conta l’attivazione entro il 31 maggio 2026 e il primo bimestre completo di fatturazione. Una finestra precisa, quindi, non una scadenza da prendere alla larga.

Il nodo decisivo: il fornitore deve aderire, altrimenti lo sconto non arriva

Il passaggio più delicato del bonus bollette aggiuntivo è proprio questo: l’adesione dei fornitori è volontaria. Le società di vendita possono scegliere se partecipare oppure no. Solo se aderiscono sono tenute a riconoscere lo sconto a tutti i clienti che hanno i requisiti. È qui che il beneficio smette di essere “automatico” come molti potrebbero immaginarlo. Lo è per il cittadino, perché non deve presentare domanda. Non lo è, però, se il proprio operatore non compare tra i fornitori aderenti.

Prima di aspettarsi lo sconto nella bolletta elettrica, conviene quindi controllare sui canali ufficiali dedicati alla misura o chiedere al servizio clienti della propria compagnia se l’adesione sia stata formalizzata. Attenzione anche ai cambi di fornitore nei mesi interessati dalle regole: un passaggio fatto fuori dai tempi previsti può incidere sul riconoscimento del contributo, anche con ISEE, residenza e consumi in regola. Per molte famiglie è un aiuto concreto, ma non scontato. Alla fine, il modo per averlo passa da una verifica semplice: capire se il proprio venditore della luce ha scelto di applicarlo.