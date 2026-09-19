Il Bonus da 800 euro per gli studenti che solo in pochi conoscono e richiedono

In Sicilia si discute un contributo fino a 800 euro al mese per studenti universitari con risultati molto elevati, ma la misura non è ancora attiva.
In Sicilia si discute un contributo fino a 800 euro al mese per studenti universitari con risultati molto elevati, ma la misura non è ancora attiva.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 19 set 2026
Il Bonus da 800 euro per gli studenti che solo in pochi conoscono e richiedono

Un nuovo sostegno economico potrebbe arrivare agli studenti universitari con risultati particolarmente alti, ma al momento si trova ancora all’inizio del suo percorso.

La proposta punta a premiare il merito con un contributo mensile importante, destinato però a una platea molto selezionata. Prima che diventi operativo restano da chiarire passaggi legislativi, coperture economiche e modalità concrete di accesso.

Reddito di merito all’ARS: il bonus da 800 euro è ancora una proposta

Il cosiddetto reddito di merito non sarebbe un aiuto per tutti gli universitari, ma un contributo regionale destinato a una fascia precisa di studenti. La proposta, depositata all’ARS e ora all’esame della commissione, prevede un sostegno che potrebbe arrivare a 800 euro mensili per chi frequenta un’università siciliana e mantiene un rendimento molto alto.

Lantieri ha spiegato che l’idea è premiare “chi studia con serietà” e dare un segnale contro la partenza di tanti ragazzi verso il Nord o l’estero. La partita, per ora, si gioca a Palazzo dei Normanni. Non esistono ancora domande da presentare, scadenze o piattaforme: il testo deve prima completare il suo percorso legislativo.

Ateneo siciliano, esami in regola e media del 29: i requisiti previsti

Secondo la proposta, il bonus da 800 euro per studenti sarebbe riservato a chi rispetta requisiti piuttosto severi: iscrizione regolare a un ateneo siciliano, carriera universitaria in corso, tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi già conseguiti e media degli esami di almeno 29/30. Una soglia altissima, quasi da libretto impeccabile.

Studentessa studia e prende appunti su un banco con libri, laptop, calcolatrice e banconote in euro

Studentessa al lavoro tra libri e appunti: un’immagine che richiama il bonus mensile per universitari meritevoli in Sicilia.

Qui il punto centrale non sarebbe l’ISEE, che nelle borse di studio tradizionali pesa molto, ma il rendimento universitario. Conta quindi la continuità del percorso, la regolarità negli esami e la qualità dei voti. Per questo la platea degli eventuali beneficiari appare ristretta. Il senso politico della proposta, spiegano i promotori, è chiaro: non un aiuto indistinto, ma un riconoscimento al merito.

Dalle borse ISEE al premio all’eccellenza: cosa resta da chiarire

Il nodo più delicato è la differenza tra borse di studio ISEE e reddito di merito Sicilia. Le prime servono a garantire l’accesso all’università a chi ha meno risorse economiche; il secondo, almeno per come è scritto il disegno di legge, punta a premiare chi raggiunge risultati molto alti, anche al di là della condizione familiare. È un cambio di prospettiva che potrebbe rendere più attrattivi gli atenei siciliani, ma apre anche una domanda non secondaria: come premiare l’eccellenza senza lasciare indietro chi affronta difficoltà economiche o personali durante gli studi?

Il presidente della Regione Renato Schifani ha sostenuto la proposta, legandola alla necessità di investire sui giovani formati nell’isola. Restano però da definire le risorse disponibili, il numero degli studenti coinvolti e i tempi. Per ora il reddito di merito da 800 euro resta una proposta in cammino, seguita con attenzione dagli universitari siciliani.

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