Il budget phone di PUNTA Motorola Moto g52 costa 209€ su Amazon (-30%)

Dimenticati delle pubblicità che ti spingono a spendere svariate centinaia di euro per acquistare un nuovo smartphone Android: oggi, infatti, grazie a questa incredibile offerta di Amazon, ti bastano appena 209€ per acquistare il Motorola Moto g52. Il tutto è merito dello sconto immediato del 33% che ti dà la possibilità di risparmiare ben 90€ sul solito prezzo di vendita, un’occasione unica da non sottovalutare.

Lo smartphone del colosso hi-tech è stato realizzato appositamente per soddisfare le tue necessità quotidiane senza passi falsi: è infatti ideale per telefonare, navigare in rete, chattare sui social con i tuoi amici, ascoltare la musica, guardare video ad alta risoluzione e molto altro ancora.

Solo su Amazon trovi il budget phone Motorola Moto g52 a prezzo così basso

Motorola Moto g52 monta un bel pannello OLED super smooth a 90 Hz con animazioni fluide in ogni momento, ma c’è posto anche per un buon processore octa core per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Alimentato da una super batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno, il device a marchio Motorola è anche perfetto per scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione con la fotocamera multipla da 50MP.

Preparati a un’esperienza di utilizzo di tutto rispetto nonostante il prezzo molto economico del telefono di Motorola; acquistalo in questo istante per riceverlo a casa già nella giornata di domani e senza spendere 1€ di spedizione, solo per i clienti Amazon Prime.

