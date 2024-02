Il budget phone LOW COST PREFERITO di realme costa NIENTE su Amazon

Immagina stringere in mano uno smartphone bello, potente, scattante, con una fotocamera bomba, avendo la certezza di averlo pagato una sciocchezza. Non è assolutamente un sogno ma una realtà: realme 9 5G, infatti, è in offerta su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente.

Amatissimo dai più giovani per il design minimal e l’incredibile rapporto qualità/prezzo, quest’oggi lo smartphone Android del colosso cinese può essere tuo ad appena 145€.

realme 9 5G è in caduta libera su Amazon al prezzo più conveniente di sempre

Nonostante costi davvero pochissimo realme 9 5G è pronto a sorprenderti: il display è un bellissimo pannello fluidissimo a 120Hz per animazioni sempre al top, mentre il processore octa-core conta fino a 11GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi. Lo smartphone è alimentato da una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna facilmente per un giorno interno, monta un velocissimo modem 5G e un modulo fotografico triplo.

A tal proposito, con lo smartphone di realme fai foto pazzesche e puoi registrare video ad altissima risoluzione con il sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Sarebbe un gravissimo errore lasciarsi scappare realme 9 5G a un prezzo così conveniente, a maggior ragione se consideri che, con i servizi Prime, ti arriva a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione.

