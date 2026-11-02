Il Buono Fruttifero lampo che in soli 6 mesi ti fa moltiplicare il capitale

È un Buono fruttifero postale di breve durata, pensato per chi cerca una forma di risparmio semplice: rendimento annuo lordo all’1,75%, capitale garantito dallo Stato e possibilità di chiedere il rimborso quando si vuole. Si sottoscrive solo in forma dematerializzata e rientra nell’offerta del Risparmio Postale. La formula è chiara: durata di sei mesi, interessi pagati alla scadenza e reinvestimento automatico del capitale in un nuovo buono dello stesso tipo.

Il Buono per un Buono 6 mesi dura sei mesi dalla data di sottoscrizione. In base alle condizioni pubblicate da Poste Italiane, alla scadenza riconosce un rendimento effettivo annuo lordo dell’1,75%. Le condizioni sono valide dal 24 luglio 2026 e sono indicate nella Scheda di Sintesi e nel Foglio Informativo della serie comunicata da Poste e Cdp.

Il tasso è calcolato con la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale, come riportato nei documenti del prodotto. Il punto centrale, per il risparmiatore, è la durata breve: non un impegno di lungo periodo, ma una soluzione con scadenza ravvicinata e regole fissate fin dall’inizio. A questo si aggiunge la garanzia dello Stato italiano, uno degli elementi più noti dei Buoni fruttiferi postali.

I buoni sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e distribuiti da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta. Non ci sono costi di sottoscrizione, gestione o rimborso, fatta eccezione per gli oneri fiscali previsti dalla legge. Un aspetto da considerare, soprattutto per chi mette a confronto questi strumenti con conti deposito, titoli di Stato a breve scadenza o altre soluzioni per tenere ferma la liquidità.

Come si sottoscrive: importi minimi, online e ufficio postale

Il Buono per un Buono 6 mesi può essere acquistato da 500 euro in su, con aumenti successivi di 50 euro e multipli. La sottoscrizione è possibile solo in forma dematerializzata: niente titolo cartaceo, quindi. Serve un conto di regolamento, cioè un Libretto di Risparmio Postale o un conto corrente BancoPosta abilitato secondo le regole previste.

Postazione di lavoro con calcolatrice e calendario con data cerchiata, simbolo di un risparmio a scadenza breve come il buono 6 mesi.

Chi ha un Libretto Smart abilitato ai servizi dispositivi online può procedere da poste.it oppure tramite App Poste Italiane. Il percorso è pensato per evitare passaggi allo sportello: accesso all’area personale, scelta del prodotto, indicazione dell’importo e conferma. Per molti clienti, soprattutto per chi già gestisce libretti e buoni dallo smartphone, è la soluzione più veloce.

Resta comunque possibile l’acquisto in ufficio postale. In questo caso bisogna presentare un documento d’identità e il codice fiscale. Poste ricorda anche che si può prenotare l’appuntamento tramite sito o app, così da ridurre l’attesa nelle ore più affollate. È una strada ancora scelta da molti, in particolare da chi preferisce farsi spiegare le condizioni allo sportello prima di sottoscrivere.

Rimborso anticipato e interessi: cosa accade prima dei sei mesi

Il titolare può chiedere il rimborso del Buono in qualsiasi momento, anche solo in parte, per importi pari a 50 euro e multipli. Deve però restare rispettato l’importo minimo residuo previsto per la sottoscrizione, cioè 500 euro. Non sono previsti costi aggiuntivi per il rimborso, al netto degli effetti fiscali stabiliti dalla normativa.

Il punto da ricordare riguarda gli interessi. Se il rimborso arriva prima dei sei mesi, al risparmiatore viene restituito il valore nominale sottoscritto, al netto di eventuali oneri fiscali, ma gli interessi non vengono riconosciuti. In sostanza, il capitale resta disponibile, ma il rendimento si ottiene solo arrivando alla scadenza.

Alla fine dei sei mesi, invece, il valore di rimborso comprende il capitale nominale e gli interessi maturati, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo. Gli interessi vengono pagati solo in quel momento. È una struttura semplice, adatta a chi può lasciare ferma la somma per tutto il periodo, ma vuole comunque mantenere una possibilità di uscita in caso di necessità.

Reinvestimento automatico, tasse e imposta di bollo

Alla scadenza del Buono per un Buono 6 mesi, gli interessi maturati vengono accreditati sul conto di regolamento. Il capitale iniziale sottoscritto, al netto di eventuali rimborsi parziali, viene invece reinvestito in automatico in un nuovo buono dello stesso tipo. Il reinvestimento avviene alle condizioni economiche in vigore in quel momento e può ripetersi fino a un massimo di 40 volte dalla scadenza del primo buono.

Sul fronte fiscale, i Buoni fruttiferi postali hanno una tassazione agevolata sugli interessi pari al 12,50% e sono esenti da imposta di successione. È uno degli aspetti che da anni li rende familiari a molti risparmiatori italiani. Non è un dettaglio marginale, perché incide sul rendimento netto effettivo.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, Poste indica che sono esenti i buoni con valore di rimborso complessivo non superiore a 5.000 euro. Oltre questa soglia si applica l’imposta tempo per tempo vigente. I buoni dematerializzati, inoltre, non vanno incontro alla prescrizione tipica dei vecchi titoli cartacei: alla scadenza vengono rimborsati automaticamente sul conto di regolamento dell’intestatario. Per le condizioni complete bisogna consultare Scheda di Sintesi e Foglio Informativo, disponibili negli uffici postali, su poste.it e sul sito di Cassa Depositi e Prestiti.