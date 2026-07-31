Un Buono Postale con una durata di appena sei mesi sta attirando l’attenzione di chi cerca un impiego breve, semplice e garantito dallo Stato.

Il prodotto consente di investire il denaro senza vincolarlo per anni, ma il rendimento viene riconosciuto soltanto arrivando alla scadenza. Prima di sottoscriverlo è quindi necessario capire bene quanto rende davvero, cosa accade in caso di rimborso anticipato e come funziona il rinnovo automatico.

Come funziona il Buono Postale di breve durata

Il prodotto si chiama Buono per un Buono 6 mesi ed è disponibile esclusivamente in forma dematerializzata. Non viene quindi consegnato un documento cartaceo: l’investimento è collegato a un Libretto di risparmio postale oppure a un conto BancoPosta utilizzato come conto di regolamento.

La durata parte dal giorno della sottoscrizione e termina dopo sei mesi. L’importo minimo richiesto è pari a 500 euro e può essere aumentato con somme da 50 euro o relativi multipli. Il Buono può essere acquistato presso un ufficio postale oppure attraverso i canali digitali, quando il cliente dispone di un Libretto Smart abilitato alle operazioni online.

Non sono previsti costi di sottoscrizione o rimborso, fatta eccezione per gli oneri fiscali. Il capitale è assistito dalla garanzia dello Stato italiano, mentre l’emissione è affidata a Cassa Depositi e Prestiti e il collocamento avviene attraverso Poste Italiane.

Quanto rende realmente dopo sei mesi

Il tasso indicato è un rendimento effettivo annuo lordo, anche se il Buono resta attivo soltanto per metà anno. Questo significa che la percentuale pubblicizzata non viene riconosciuta per intero dopo sei mesi, perché deve essere rapportata alla durata effettiva dell’investimento.

Per esempio, su 10.000 euro il guadagno lordo del semestre è indicativamente vicino alla metà del rendimento annuo, secondo il metodo di calcolo previsto dal prodotto. Sugli interessi viene poi applicata la tassazione agevolata del 12,50%, mentre l’eventuale imposta di bollo dipende dal valore complessivo dei Buoni intestati alla stessa persona.

Il rendimento va quindi valutato insieme alla breve durata, alla garanzia pubblica e all’assenza di oscillazioni di mercato. Definirlo “maxi” può essere efficace nel titolo, ma in termini assoluti non è paragonabile ai rendimenti di investimenti più lunghi o più rischiosi.

Cosa succede se si ritirano i soldi prima

Il titolare può richiedere il rimborso anticipato, totale oppure parziale, in qualsiasi momento. Le somme parziali devono rispettare gli importi minimi e i multipli previsti, mentre il capitale residuo non può scendere sotto la soglia stabilita per la sottoscrizione.

Il punto decisivo è che, prima della scadenza dei sei mesi, vengono restituiti soltanto il capitale nominale e quanto eventualmente dovuto dopo gli oneri fiscali. Gli interessi non vengono riconosciuti neppure in proporzione ai mesi trascorsi.

Questo rende il Buono meno adatto a chi potrebbe avere bisogno del denaro dopo poche settimane. La possibilità di rimborso garantisce una certa flessibilità, ma per ottenere il rendimento bisogna attendere l’intero periodo previsto.

Il capitale viene reinvestito automaticamente

Alla scadenza, il capitale e gli interessi maturati vengono inizialmente accreditati sul conto collegato. Subito dopo, il solo capitale originariamente sottoscritto, al netto di eventuali rimborsi parziali, viene utilizzato per acquistare automaticamente un nuovo Buono della stessa tipologia.

Gli interessi, invece, rimangono disponibili sul conto e non entrano nel nuovo investimento. Il rinnovo può ripetersi fino a un massimo di 40 volte, ma ogni nuovo Buono applica le condizioni economiche valide nel momento in cui viene emesso. Il tasso dei cicli successivi può quindi essere diverso da quello iniziale.

Chi non desidera proseguire può chiedere il rimborso prima del rinnovo successivo o utilizzare le modalità previste dal contratto. Il vantaggio principale è la gestione automatica, che evita di dover sottoscrivere manualmente un nuovo titolo ogni sei mesi.

Tasse, bollo e condizioni ufficiali

Gli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali sono soggetti a una ritenuta fiscale del 12,50% e i titoli sono esenti dall’imposta di successione. L’imposta di bollo non si applica quando il valore complessivo di rimborso dei Buoni intestati al cliente non supera 5.000 euro; oltre tale limite si applica la disciplina fiscale vigente.

Essendo emesso in forma dematerializzata, il Buono non presenta il rischio di dimenticare un titolo cartaceo fino alla prescrizione. Alla scadenza le somme vengono infatti accreditate automaticamente sul conto di regolamento associato.

La serie attualmente in collocamento è la TF106M260724, disponibile dal 24 luglio 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 della stessa data. Le condizioni prevedono una durata di sei mesi e un rendimento effettivo annuo lordo a scadenza dell’1,75%. Non risultano invece dati ufficiali che dimostrino una corsa generalizzata agli sportelli: è più corretto parlare di interesse dei risparmiatori verso una formula di breve durata.