Il Buono Premium di Poste dura solo un anno ma il rendimento è un investimento a vita

Poste Italiane propone un Buono Premium dalla durata di appena dodici mesi, con un rendimento fissato in partenza e alcune condizioni da conoscere bene.

Il prodotto rientra nel Risparmio Postale ed è rivolto a chi porta nuova liquidità entro la finestra prevista. Il rendimento dichiarato è del 3,25% lordo annuo a scadenza, ma per ottenerlo bisogna rispettare una regola precisa. Il rimborso anticipato, infatti, cambia completamente il risultato finale.

Chi può sottoscriverlo e quali versamenti valgono come nuova liquidità

Il Buono Premium è destinato a chi ha un Libretto Smart o un Libretto Ordinario e versa nuova liquidità nel periodo indicato da Poste, cioè dal 18 settembre 2026 al 5 novembre 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta.

Per nuova liquidità, chiarisce la documentazione, si intendono le somme versate al netto di eventuali prelievi tramite canali precisi: bonifici bancari, versamenti di assegni bancari e circolari, oppure accrediti di stipendio e pensione. Non basta quindi spostare soldi già presenti sullo stesso rapporto, se non si rispettano le condizioni previste.

Se le somme sono state versate su altri Libretti di Risparmio Postale o su conti BancoPosta, il passaggio al Libretto Smart per acquistare il buono può avvenire con un girofondo. È un dettaglio tecnico, certo, ma pesa. Perché da quella qualifica di nuova liquidità dipende l’accesso al rendimento. “Prima di sottoscrivere conviene verificare la provenienza delle somme”, ricordano di solito gli operatori allo sportello.

Rendimento, durata e tasse: quanto si incassa dopo un anno

La durata del Buono Premium è di un anno. Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza indicato da Poste Italiane è del 3,25%, secondo le condizioni in vigore dal 22 settembre 2026 per la serie TF101A260922. Il tasso è fisso e stabilito in partenza: chi sottoscrive sa subito quale sarà il rendimento lordo, prima delle tasse. Gli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali godono della tassazione agevolata al 12,50% e i buoni sono esenti da imposta di successione, come riportato nella scheda informativa del prodotto.

Se il rimborso viene chiesto prima del compimento dell’anno, il risparmiatore riottiene il capitale sottoscritto, al netto di eventuali oneri fiscali, ma senza interessi. Alla scadenza, invece, il rimborso comprende capitale nominale e interessi maturati. La differenza è decisiva. Dal giorno successivo alla scadenza il buono diventa infruttifero. Per la versione dematerializzata, però, non scatta la prescrizione decennale prevista per i vecchi titoli cartacei: il rimborso viene accreditato automaticamente sul conto di regolamento.

Acquisto e rimborso: come muoversi online, in app o allo sportello

Il Buono Premium si può acquistare solo in forma dematerializzata, per importi da 50 euro e multipli. Non sono previsti costi di sottoscrizione o rimborso, salvo gli oneri fiscali.

Chi ha un Libretto Smart abilitato ai servizi online può procedere da poste.it oppure tramite App Poste Italiane, entrando nella propria area personale. Chi invece possiede un Libretto Ordinario, o un Libretto Smart non abilitato alle operazioni online, deve andare in Ufficio Postale con documento d’identità e codice fiscale.

Poste consiglia la prenotazione da sito o app per ridurre l’attesa allo sportello. Il rimborso può essere richiesto in qualsiasi momento, anche solo in parte, sempre per importi di 50 euro e multipli.

La flessibilità, dunque, c’è. Ma va letta insieme alla regola sugli interessi: uscire prima della scadenza vuol dire rinunciare al rendimento. Per questo il Buono Premium di Poste guarda soprattutto a chi può lasciare ferma la somma per dodici mesi e cerca un prodotto garantito dallo Stato, con condizioni chiare e documenti disponibili negli uffici postali, su poste.it e su cdp.it.