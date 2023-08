Il calcio di Sky a meno di 15 euro al mese: e hai anche Sky TV

Sky Calcio non avrà più tutta la Serie A come una volta, ma rimane comunque un’opzione molto interessante per tutti gli appassionati. Pensa infatti che puoi guardare non solo tre partite della Serie A, ma anche tutta la Serie B, tutta la Serie C e le migliori partite dei campionati stranieri come Premier League e Bundesliga. Il prezzo? Con questa offerta, che include anche gli show e le serie TV di Sky, è tuo a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi.

Sky Calcio e Sky TV insieme: il pacchetto che ti sorprende

Grazie all’offerta Sky Calcio, avrai l’opportunità, come anticipato, di vivere l’emozione di seguire ben 3 partite su 10 per ogni turno di Serie A TIM, nonché tutte le partite delle Serie BKT e Serie C. Ma non è tutto, perché potrai anche gustarti le migliori sfide provenienti dalla Premier League, dalla Bundesliga e dalla Ligue 1. Potrai tifare per i tuoi campioni preferiti, assistere a scontri avvincenti e ammirare gol spettacolari, il tutto con l’indiscussa qualità e professionalità che solo Sky sa offrire.

D’altro canto, con Sky TV avrai accesso a un universo di contenuti esclusivi. Potrai immergerti nelle avvincenti serie TV Sky Original, goderti i programmi più amati, scoprire documentari di grande interesse e rimanere costantemente aggiornato sulle ultime news. Ma le sorprese non finiscono qui: avrai anche l’opportunità di godere del piano Intrattenimento con pubblicità di discovery+ per ben 12 mesi, tutto incluso nel tuo abbonamento Sky, senza alcun costo aggiuntivo.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica: fai il salto a Sky con l’offerta Sky TV e Sky Calcio a meno di 15 euro al mese e scopri tutto ciò che questo pacchetto esclusivo ha da offrirti.

