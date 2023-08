Il calcio di Sky non è mai stato così conveniente: hai anche la Serie C

Sei ancora in tempo per approfittare della nuova offerta Sky Calcio che ti offre l’opportunità di vivere un’esperienza calcistica completa come mai prima d’ora.

E non solo il calcio di prima classe, ma anche una vasta gamma di intrattenimenti per tutta la famiglia. Tutto questo è il pacchetto Sky TV + Sky Calcio che può essere tuo in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30.

Sky TV e Sky Calcio: cosa include l’offerta

Sky Calcio ti permette di vedere anche la Serie A TIM 23/24, con 3 partite su 10 ad ogni giornata. Nel dettaglio, hai il match del sabato alle 20.45, la domenica mattina con la partita delle 12.30 e concludi il lunedì con il match delle 20.45. Non c’è bisogno di cercare da nessuna parte, perché tutto questo sarà a portata di telecomando grazie a Sky Calcio.

Il pezzo forte è l’offerta completa di Serie BKT e della Serie C: potrai vivere in prima persona tutte le partite del calcio professionistico in Italia dalla cadetteria in poi, includendo non solo la regular season ma anche play-off e play-off.

In più verrai portato direttamente nel cuore dell’azione dei campionati europei più prestigiosi. Le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 saranno a portata di sguardo. Preparati a tifare per le tue squadre preferite e ad ammirare le giocate mozzafiato dei più grandi talenti del calcio internazionale.

Come dicevamo però con l’abbonamento a Sky Calcio avrai anche accesso a Sky TV, la piattaforma che ti porta le produzioni Sky Original che non puoi trovare altrove. Immergiti in emozionanti serie TV italiane e internazionali, scegli tra una vasta gamma di programmi per tutta la famiglia e lasciati ispirare dai documentari e dalle notizie fresche di giornata. Non c’è modo migliore per rendere le tue serate coinvolgenti e piene di divertimento.

E ora, la parte migliore: con la nuova offerta esclusiva, potrai accedere a Sky TV + Sky Calcio a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 30 euro. È un affare che non puoi permetterti di lasciar scappare, soprattutto se sei un vero appassionato di calcio e desideri sempre più contenuti di qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.