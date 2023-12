Il cavo di ricarica Lighting Amazon Basics ORA lo paghi SOLO 7 euro: cosa aspetti?

Il Cavo di ricarica Lightning/USB-A firmato Amazon Basics è certificato MFi, in nylon intrecciato, per iPhone, AirPods e altri prodotti Apple, in colore grigio scuro, lungo 0,9 m. Oggi grazie al 20% lo paghi solo 7,24 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Cavo di ricarica Lightning/USB-A Amazon Basics: le caratteristiche

Compatibilità universale: Questo cavo caricabatterie è compatibile con IiPhone 14, 13, 12, 11, SE, X, iPads e molti altri modelli ancora. Chip certificato: Cavo di ricarica e sincronizzazione dati per i tuoi dispositivi Apple, certificato Apple MFi, con chipset migliorato per garantire la piena compatibilità. Trasferimento dati alta velocità: Fino a 480Mbps per il trasferimento di musica, film e altro ancora in pochi secondi.

Design durevole e di facile utilizzo: Realizzato con materiali di prima scelta e testato per resistere fino a 4.000 cicli di piegatura e presenta scanalature strutturate sulle estremità dei connettori per una migliore presa.

Il Cavo di ricarica Lightning/USB-A firmato Amazon Basics oggi grazie al 20% lo paghi solo 7,24 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.