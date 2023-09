Il cinema a casa con il SONY BRAVIA in offerta su Amazon

Quante volte hai desiderato di ricostruirti un vero e proprio cinema all’interno del salotto di casa tua? Fortunatamente con l’arrivo delle smart TV tutto questo è possibile, dal momento che riescono a garantire una resa visiva davvero sbalorditiva, che nulla ha da invidiare alle sale cinematografiche. Proprio alla base di questo Amazon ha ben pensato di proporti il Sony Bravia KD-32W800 in offerta allo strabiliante prezzo di soli 292 euro, con un ottimo sconto del 35% rispetto al prezzo originario di partenza suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Sony.

Sony Bravia: il meglio da una TV

Partiamo innanzitutto dalle dimensioni generose di questo pannello, con diagonale da 32 pollici, perfetto per essere installato all’interno del salotto di casa tua. La TV gode della risoluzione HD Ready (a 720p tanto per intenderci), in modo da godere di ogni dettaglio all’interno delle tue serie TV e film preferiti. A completare il tutto c’è poi la tecnologia HDR, che garantisce un contrasto e colori più vividi e luminosi che mai.

Questo viene ancor più risaltato da BRAVIA Engine, che permette di upscalare anche il segnale analogico, riuscendo a restituirti la miglior immagine possibile. Eccellente anche il comparto sonoro grazie alla tecnologia Dolby Audio, che ti restituisce un suono profondo e coinvolgente, ideale per entrare nel vivo dell’azione all’interno dei tuoi film preferiti.

Molto apprezzata anche la compatibilità con uno dei principali assistenti vocali attualmente presenti sul mercato, Google Assistant: anziché usare il classico telecomando, puoi infatti far uso dei comandi vocali in modo da accedere istantaneamente a ogni servizio che intendi utilizzare in quel determinato momento. Pensiamo per esempio alle svariate app delle principali piattaforme di streaming, tra le quali menzioniamo in particolar modo Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e tanto altro ancora.

In definitiva, a poco meno di 300 euro hai la possibilità di assicurarti una TV dalle prestazioni eccellenti, in grado di rendere al meglio qualsiasi contenuto audiovisivo che intendi riprodurre: ecco perché ti suggeriamo caldamente l’acquisto della TV Sony Bravia KD-32W800 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e potrebbe dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.