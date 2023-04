Il CINEMA a casa con questo mini proiettore: MEGA affare su Amazon

Sei un appassionato di film e ami andare al cinema nel weekend? Pensa che da oggi potresti davvero risparmiare un sacco di tempo e denaro, grazie a questo mini proiettore di Akiyo, oggi te lo porti a casa a soli 58,99€, invece che 79,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che questa occasione termini.

Film di qualsiasi genere direttamente a casa tua, senza spendere un’euro al cinema, con questo mini proiettore. Oggi, te lo prendi con lo sconto del 26%. Non ti resta che correre su Amazon, ed aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Mini proiettore, Full HD 1080P, display LCD, oggi scontatissimo su Amazon

Il mini proiettore che hai sempre sognato oggi è davvero scontatissimo, infatti ha mandato davvero in tilt tutto Amazon. Dal colore grigio e bianco, con un display di tipo LCD.

Questo mini proiettore, è stato appena aggiornato alla risoluzione originale di 1280*720P, supporta anche l’ingresso del segnale 1080P. Si tratta di un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo, perfetto per potersi godere al massimo ogni film o serie tv con amici e anche familiari. Ma potrai anche giocare ai tuoi games preferiti. In dotazione avrai anche un comodo treppiede per adattare il proiettore.

Un proiettore davvero compatto, dalle piccole dimensioni, grande come due lattine di Coca Cola. Super facile anche da usare e compatibile con molti dispositivi. Dotato di porte d’uscita HDMI, AV, USB e anche audio. Supporta schermi di dimensioni tra 32e 180 pollici.

Se hai sempre sognato di avere il cinema direttamente a casa tua, oggi è il giorno giusto per realizzarlo. Perché con questo mini proiettore, potrai goderti al massimo ogni serie tv o film. Lo porti a casa con lo sconto pazzo del 26%.

