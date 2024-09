Il cinema a casa tua con il Mini Proiettore 4K a prezzo stracciato su Amazon

Per organizzare le tue prossime serate cinema a casa con tutti i tuoi amici, non puoi non avere questo Mini Proiettore 4K Magcubic! Oggi è disponibile su Amazon a soli 63 euro con uno sconto del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. La promozione è a tempo limitato quindi approfittane il prima possibile!

Mini Proiettore 4K Magcubic: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Proiettore 4K Magcubic si caratterizza per il suo design ruotabile a 180°, che consente di puntarlo in varie direzioni e angolazioni, compreso verso il soffitto così da sdraiarti a letto e guardare il tuo film preferito. Inoltre può fornire un’immagine chiara su schermi da 40 a 200 pollici, quindi permettendo una vera e propria visualizzazione da cinema.

L’ultraveloce 5G WiFi 6 ti offre un’esperienza video online molto più fluida e senza nessun ritardo in qualsiasi occasione. Inoltre questo modello supporta anche Airplay e Miracast rendendo facilissimo il collegamento con i dispositivi iOS e Android, in modo da poter specchiare lo schermo in modalità wireless.

Il proiettore è anche dotato di altoparlanti stereo con un sistema HiFi in grado di fornire un suono ultra chiaro e potente. In più, grazie alla modalità BT 5.0, può supportare la connessione stabile a vari altoparlanti BT esterni così da avere un effetto audio ancora più coinvolgente.

Non è da meno l’alta risoluzione da 720P Full HD Native che offre una qualità dell’immagine impressionante, oltre a sfruttare la correzione automatica del keystone e la messa a fuoco manuale, per configurare facilmente l’immagine trapezoidale con proporzioni e angoli corretti.

