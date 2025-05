Il cinema a casa tua con la Smart TV Hisense da 55": oggi è tua a 100€ in meno

Sogni a TV perfetta che unisca tecnologia all’avanguardia e un prezzo imbattibile? Non perdere l’occasione di portarti a casa la straordinaria Hisense OLED 55A8DN, un concentrato di innovazione e qualità visiva che farà brillare il tuo salotto. Oggi è disponibile su Amazon a soli 999 euro con uno sconto conveniente del 9%!

Perché scegliere la Hisense OLED 55A8DN?

Con un pannello OLED da 55 pollici e risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160), questa Smart TV Hisense OLED ridefinisce il concetto di intrattenimento domestico. Il refresh rate di 120Hz garantisce immagini fluide e dettagliate, ideali per ogni tipo di contenuto, dai film d’azione ai videogiochi più dinamici. E non è tutto: grazie al supporto HDR 10+ Adaptive e Dolby Vision IQ, la qualità visiva si adatta automaticamente all’ambiente circostante, offrendo sempre la luminosità e i colori ideali.

Se sei un appassionato di gaming, la modalità Game Mode PRO a 120Hz è ciò che fa per te. Questa funzione minimizza la latenza, regalando un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. E per un audio che ti avvolge completamente, il sistema Dolby Atmos crea un soundstage tridimensionale che trasforma ogni suono in un’esperienza immersiva.

Design e connettività che fanno la differenza

Elegante e funzionale, la Hisense OLED 55A8DN si presenta con una base girevole in metallo che consente di orientare lo schermo secondo le tue preferenze. Sul fronte della connettività, la piattaforma VIDAA U8 offre un’interfaccia user-friendly per accedere ai principali servizi di streaming. Alexa integrato, AirPlay 2 e Android Screen Sharing completano il pacchetto, rendendo il controllo vocale e la condivisione di contenuti semplici e intuitivi.

Inoltre, questa Smart TV è equipaggiata con tuner DVB-T2/S2 HEVC 10 e certificazione lativù 4K, garantendo piena compatibilità con i nuovi standard di trasmissione digitale terrestre e satellitare italiani.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica. Scopri di più e ordina subito la tua Hisense OLED 55A8DN per vivere un’esperienza visiva e sonora senza precedenti. A soli 999 euro, con uno sconto del 9%, il futuro dell’intrattenimento è a portata di mano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.