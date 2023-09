Il CINEMA in casa tua con gli 85'' del TV Samsung Neo QLED scontato di 2.000€!

Samsung TV Neo QLED QE85QN90B è una smart TV di fascia alta che offre una straordinaria esperienza di visione per gli appassionati di intrattenimento a casa. Con una vasta gamma di funzionalità avanzate e una qualità dell’immagine eccezionale, questa TV è progettata per offrire un’esperienza di visione di alto livello.

Se stai cercando una TV che offra prestazioni straordinarie, funzionalità smart avanzate e un’esperienza visiva di alta qualità, questa potrebbe essere la scelta ideale per te. Sfrutta l’opportunità di portare a casa questa TV e goditi un mondo di intrattenimento senza limiti: su Amazon è a 2.730€, grazie al mega sconto di quasi 2.000€ sul prezzo di listino di 4.409,99€. Le spedizioni sono sicure con Prime.

Samsung NeoQLED 85”, una belva di potenza e qualità

Questa TV è dotata di un imponente schermo da 85 pollici, che offre un’esperienza cinematografica immersiva e dettagliata. La tecnologia Neo QLED offre una qualità dell’immagine eccezionale con colori vivaci, contrasto elevato e neri profondi. Questo ti permette di godere dei dettagli più sottili nei contenuti 4K UHD. La risoluzione Ultra HD 4K offre immagini estremamente dettagliate e nitide, rendendo ogni scena sorprendentemente realistica.

Questa TV è una smart TV con sistemi operativi integrati che includono Alexa e Google Assistant. Puoi controllare la TV con comandi vocali e accedere a un’ampia gamma di app e servizi di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e altro ancora. La tecnologia Quantum HDR 32X offre un’ampia gamma dinamica e supporta vari standard HDR, assicurando che i contenuti HDR siano resi alla perfezione.

Il TV presenta un design elegante con cornici sottili e un supporto robusto. Si integra bene in qualsiasi ambiente domestico moderno. La TV dispone di numerose porte HDMI e USB per collegare dispositivi esterni come console di gioco, lettori Blu-ray e altro ancora. Questa TV è dotata del supporto per la ricezione DVB-T2, che consente la visione dei canali TV digitali terrestri. È importante notare che questa TV ha una classe di efficienza energetica F, il che significa che può consumare più energia rispetto a modelli con classificazioni energetiche più alte.

Il Samsung TV Neo QLED QE85QN90 è una scelta eccezionale per chi cerca una smart TV di alta qualità con un grande schermo e prestazioni avanzate. Con la sua tecnologia Neo QLED, la risoluzione 4K UHD e una vasta gamma di funzionalità smart, offre un’esperienza di visione completa.

Tuttavia, a causa della sua classe di efficienza energetica F, potrebbe essere necessario prestare attenzione all’uso energetico durante l’uso prolungato. Prendila subito su Amazon a 2.730€, approfitta del mega sconto di quasi 2.000€ e assicurati una tv favolosa. Le spedizioni sono sicure con Prime.

