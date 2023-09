Il cinema in casa tua con la TV Sony 4K e soundbar in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi, crearsi un cinema in casa è davvero facile e alla portata di tutti grazie all’implementazione delle smart TV, che consentono di avere prestazioni eccellenti sia dal punto di vista visivo che sonoro, oltre che permettere di usufruire di un ampissimo catalogo di serie TV e film grazie alle principali piattaforme di streaming. Proprio sulla base di questo desiderio Amazon recentemente ha pensato di proporti la TV Sony 4K (modello KD-50X85K) in accoppiata con la Soundbar TV a 5.1 canali in offerta al sensazionale prezzo di soli 918 euro, con uno strabiliante risparmio di 276 euro rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa Sony.

La TV Sony per il cinema in salotto

Con questa TV avrai la possibilità di goderti film d’azione in totale libertà, così come anche le partite della tua squadra sportiva preferita, grazie al pannello da 120 Hz, che garantisce una fluidità mai vista prima d’ora. Parliamo di uno schermo da ben 50 pollici alla risoluzione 4K, con cui riuscirai a godere di ogni dettaglio possibile all’interno dei tuoi film preferiti sulle principali piattaforme di streaming.

È proprio questo infatti uno dei punti cardine di questa TV, la multimedialità: con il sistema operativo proprietario hai infatti accesso alle più disparate app di streaming, tra cui ricordiamo in particolare Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

La soundbar compresa all’interno di questo bundle, poi, è davvero sensazionale: parliamo in questo caso di un sistema costituito rispettivamente dalla soundbar in accoppiata ad un subwoofer e altoparlanti posteriori wireless, che riescono a restituirti un sonoro al pari di quello del cinema, senza nessun compromesso sia in termini di qualità che di potenza.

Insomma, con poco più di 900 euro riesci a ricreare un vero e proprio cinema all’interno del salotto di casa tua, grazie alla combo garantita dalla TV Sony 4K abbinata alla soundbar, in modo da garantirti un sonoro di prima qualità: ecco alcuni dei motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questa TV Sony 4K e Soundbar in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare improvvisamente da un momento all’altro.

