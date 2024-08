Il CINEMA nel salotto di casa con la Smart TV LG da 55'' in OFFERTA SCHOCK

Preparati a vivere un’esperienza cinematografica comodamente seduto nel salotto di casa con questo televisore di ultima generazione che oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Parliamo della Smart TV LG QNED da 55”, al momento disponibile su Amazon a soli 699 euro con uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Smart TV LG QNED da 55”: immagini impeccabili e audio immersivo

La Smart TV LG QNED da 55” è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che si contraddistingue per specifiche tecniche top di gamma.

È dotato di un processore α8 con prestazioni grafiche eccellenti che tra l’altro sfrutta l’AI per elaborazione più veloci e approfondite, così da avere immagini e suoni ottimizzate in base a ciò che guardi. In più la retroilluminazione selettiva dello schermo permette di aumentare il contrasto bande scure dell’immagine per garantire scenari ancora più realistici.

Grazie al webOS Re, questo dispositivo riceverà 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi 5 anni per offrirti un’esperienza sempre aggiornata. Inoltre è dotato di tantissime app di streaming, schede contenuti e dell’Intelligenza Artificiale ThinQ AI che risponde ai tuoi comandi vocali

Nella promozione è incluso l’esclusivo telecomando di LG che ti permette di controllare la Smart TV più semplicemente, con un puntatore che puoi muovere con dei semplici movimenti del polso.

