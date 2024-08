Il citofono di casa diventa smart con Echo Pop + Ring: lo sconto è esagerato

L’integrazione tra Echo Pop e Ring Intercom rappresenta un passo avanti significativo verso la domotica accessibile a tutti. Grazie a questa combinazione, potrai beneficiare delle funzionalità avanzate di Alexa, come il controllo vocale dei dispositivi smart home, la gestione delle chiamate e la ricezione di notifiche. Ring Intercom, invece, ti permetterà di visualizzare chi suona alla porta direttamente sul tuo smartphone e di comunicare con i visitatori in tempo reale. Il tutto a un prezzo davvero competitivo: solo 66,99 euro, ovvero 47,99 euro in meno rispetto agli articoli acquistati separatamente!

Ring Intercom è una soluzione innovativa e user-friendly per modernizzare i sistemi di accesso domestico. L’installazione è intuitiva e rapida, non richiede particolari competenze tecniche, senza bisogno di fare lavori o chiamare tecnici specializzati, permette di trasformare un semplice citofono in un dispositivo intelligente e connesso. Grazie all’app dedicata, è possibile gestire le chiamate, aprire il portone da remoto e configurare accessi personalizzati tramite chiavi virtuali e verifica automatica, garantendo massima sicurezza e flessibilità.

Proprio come Ring Intercom, Echo Pop sfrutta al massimo le potenzialità di Alexa. Oltre a offrire un’ampia compatibilità con i principali servizi di streaming musicale come Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, questo dispositivo smart permette di controllare una vasta gamma di dispositivi domestici intelligenti tramite comandi vocali o app dedicate. Il design semisferico, moderno ed elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.