Il colore di questo fluido per auto dice tutto sullo stato di salute del tuo cambio

Il fluido della trasmissione può rivelare segnali importanti sullo stato del cambio, ma colore, odore e comportamento dell’auto devono essere valutati insieme.
Il fluido della trasmissione può rivelare segnali importanti sullo stato del cambio, ma colore, odore e comportamento dell’auto devono essere valutati insieme.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 8 ago 2026
Il colore di questo fluido per auto dice tutto sullo stato di salute del tuo cambio

Un semplice controllo sotto il cofano può offrire un indizio importante sulle condizioni della trasmissione, ma interpretarlo male rischia di portare a conclusioni affrettate.

Il fluido del cambio automatico svolge funzioni essenziali e il suo aspetto può aiutare a capire se qualcosa merita attenzione. Colore, odore e residui vanno però valutati insieme, perché non tutti i fluidi partono dalla stessa tonalità.

Cosa può indicare davvero il colore del fluido

Nel cambio automatico il fluido ATF non serve soltanto a lubrificare. Contribuisce a raffreddare i componenti, trasferisce pressione idraulica e permette a frizioni e valvole di lavorare correttamente. Molti ATF nuovi sono rossi o rosati, ma esistono formulazioni di colori differenti; per questo il riferimento più affidabile resta sempre la specifica prevista dal costruttore.

Un fluido che con l’uso passa dal rosso a una tonalità più scura non significa automaticamente che il cambio sia in cattive condizioni. Hyundai, per esempio, specifica nei propri manuali che l’ATF tende naturalmente a scurirsi e che il solo cambiamento di colore non basta per stabilire quando sostituirlo. La valutazione diventa più significativa quando si aggiungono odore di bruciato, opacità o particelle.

Un liquido molto scuro accompagnato da un odore acre può essere compatibile con surriscaldamento o deterioramento. Anche residui metallici o un aspetto anomalo meritano attenzione. Diverso è un fluido lattiginoso o insolitamente torbido: in alcune trasmissioni può indicare una contaminazione con acqua o refrigerante, situazione che richiede una diagnosi rapida.

Come controllarlo senza commettere errori

Sulle vetture dotate di astina, la procedura cambia da modello a modello. Alcuni costruttori richiedono il motore caldo, altri una determinata temperatura del fluido. Bisogna quindi seguire il manuale dell’auto, parcheggiare su una superficie piana e controllare sia il livello sia l’aspetto del liquido. Un rabbocco fatto senza conoscere la procedura può portare a un riempimento eccessivo.

Mano con guanto che tiene l’astina del cambio automatico con una goccia di fluido scuro sopra il vano motore

Controllo del colore dell’olio del cambio automatico sull’astina per individuare segnali di usura o surriscaldamento.

Molte auto recenti non possiedono una normale astina di controllo. La trasmissione utilizza tappi di livello e procedure che richiedono una temperatura precisa, spesso verificata tramite diagnosi elettronica. In questi casi è meglio affidarsi a un’officina. Anche la scelta del prodotto è decisiva: ATF tradizionali, fluidi CVT e lubrificanti per doppia frizione non sono intercambiabili.

Il livello basso può inoltre essere il segnale di una perdita. Se sotto l’auto compaiono macchie o il cambio comincia a slittare, cambiare marcia con ritardo o dare strattoni, limitarsi ad aggiungere fluido può nascondere temporaneamente il problema. In presenza di questi sintomi è più prudente effettuare una verifica della trasmissione.

Quando il colore deve davvero far alzare l’attenzione

Le indicazioni più preoccupanti arrivano quando un colore molto scuro si accompagna a odore di bruciato, residui, cambiata irregolare o surriscaldamento. Un fluido rosa lattiginoso può invece suggerire contaminazione e, su alcuni sistemi, un problema allo scambiatore. Sono condizioni nelle quali continuare a guidare senza controlli può aumentare il rischio di danni costosi alla trasmissione.

Anche l’intervallo di sostituzione non può essere deciso guardando soltanto il colore. I programmi di manutenzione cambiano molto tra modelli, tipo di trasmissione e condizioni di utilizzo; alcuni costruttori prevedono intervalli lunghi, altri controlli più frequenti in uso gravoso. La regola corretta è seguire il piano di manutenzione ufficiale e non una soglia chilometrica valida per tutte le auto.

Il colore resta quindi un segnale utile, non una diagnosi definitiva. Osservarlo insieme a livello, odore, consistenza e comportamento del cambio può aiutare a individuare per tempo un’anomalia. Se qualcosa appare diverso dal normale, una verifica professionale può evitare che un problema piccolo diventi una riparazione da migliaia di euro.

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