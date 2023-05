Il COLPO GROSSO è oggi su Amazon: kit mouse-tastiera Logitech Mk235 a 35€

Se stai pensando di sostituire la tua vecchia tastiera e magari di affiancargli un bel mouse ergonomico, oppure se hai semplicemente deciso di volerti liberare di fastidiosi cavetti che spuntano di qua e di là passando a dei dispostivi wireless, allora fai molta attenzione a quanto ti dico: oggi puoi fare tuoi mouse e tastiera wireless Logitech a meno di 35 euro cliccando su questo link e concludendo subito l’acquisto con spedizione gratis, sicura e veloce garantita da Amazon.

Kit mouse-tastiera Logitech Mk235, combo affare

Con questa offerta hai a disposizione un bel kit che contiene una tastiera costruita con buoni materiali. Resistente e dal design compatto (tastiera standard ma ridisegnata), la metti dove vuoi e non ingombra senza perdere nessuna delle funzionalità dei modelli più grossi. Anche il mouse è realizzato con cura, è ambidestro e offre un tracciamento e uno scorrimento fluido, così puoi usarlo con semplicità e senza l’ingombro dei fili.

Il set completo ha una durata della batteria di ventiquattro mesi per la tastiera e di dodici mesi per il mouse senza dover sostituire la batteria grazie alla tecnologia di risparmio energetico. La connessione wireless poi è definita affidabile da coloro che hanno già fatto l’affare portandosi a casa questo ottimo kit. Semplicità plug and play, nessun ritardo o interruzione fino a 10m con Logitech Advanced 2,4 GHz, ti permettono di portare il tuo mouse e la tua tastiera ovunque ti serva.

Se ti serve un kit che abbia tutto per il PC, ma che non costa tanto, con l’offerta che abbiamo scovato fai un affare. Questa combo, a questo prezzo, è un vero e proprio regalo. A 35€ per un kit mouse e tastiera Logitech Mk235 non puoi certo lamentarti. Oggi, infatti, puoi farla tua a meno di 19 euro cliccando su questo link e concludendo subito l’acquisto. Il tutto con spedizione gratis, sicura e veloce garantita da Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.