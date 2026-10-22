Il consiglio della Polizia: le 4 foto da scattare all'auto prima di lasciarla in garage

Al ritiro, se qualcosa non torna, quelle immagini possono evitare il solito muro contro muro.

Una riga sullo sportello. Un segno sul paraurti. Un graffio su un cerchio che prima, forse, non c’era. Sono danni piccoli, spesso difficili da attribuire, ma quando l’auto torna dall’officina possono diventare una discussione infinita al banco accettazione. Per questo il consiglio più semplice resta anche il più utile: fotografare la vettura da più lati prima di lasciarla.

Servono immagini della carrozzeria completa, dei paraurti anteriori e posteriori, dei cerchi, degli specchietti e, se ci sono già segni evidenti, anche dei dettagli ravvicinati. Meglio scattare all’aperto o in un punto ben illuminato, senza foto mosse o buie. Una sequenza rapida — lato destro, lato sinistro, fronte e retro — di solito basta. Non è sfiducia verso il meccanico, magari lo stesso da anni.

È solo una tutela. “Meglio una foto in più che una parola contro parola”, ricordano spesso le associazioni dei consumatori quando si parla di contestazioni dopo la riparazione. E se l’auto entra senza un certo danno ed esce con un segno nuovo, una foto con data e ora aiuta a mettere ordine nei fatti.

Contachilometri e carburante: lo scatto con data e ora può pesare

Il secondo passaggio riguarda il contachilometri. Prima di lasciare l’auto, conviene fotografare il quadro strumenti acceso, in modo che si leggano bene i chilometri e, se possibile, anche il livello del carburante. Lo scatto deve essere chiaro: numeri nitidi, senza bisogno di inquadrare per forza targa o altro. La data registrata dal telefono, però, può fare la differenza.

Prima di lasciare l’auto in officina, fotografare contachilometri e livello carburante aiuta a prevenire contestazioni.

Il motivo è semplice. Se un veicolo entra in officina con 98.450 chilometri e viene riconsegnato con 98.610, il proprietario ha diritto di chiedere spiegazioni. Può esserci stata una prova su strada, certo, soprattutto dopo lavori su freni, frizione, motore o assetto. Ma deve essere proporzionata e spiegabile. Senza una foto iniziale, tutto diventa più incerto.

In Italia, poi, il tema del chilometraggio riguarda anche la tutela contro le frodi: le letture raccolte durante revisioni e controlli finiscono nei sistemi pubblici gestiti dagli enti competenti, mentre sulle auto usate verificare la coerenza dei chilometri resta una buona abitudine. Se il sospetto è una manomissione del contachilometri, la questione si fa più seria: il taroccamento dei chilometri può avere conseguenze legali e va segnalato alle autorità competenti. Una foto non risolve tutto, ma fissa un punto di partenza.

Oggetti personali e mazzo di chiavi: cosa fare al banco accettazione

Prima di scendere dall’auto e firmare l’ordine di lavoro, meglio dare un’occhiata all’abitacolo. Documenti, occhiali da sole, monete, caricabatterie, dispositivi elettronici, telecomandi del cancello: tutto ciò che non serve alla riparazione andrebbe portato via. Anche qui, non si tratta di sospettare di qualcuno. È semplice buon senso. Lasciare l’abitacolo libero da oggetti personali riduce il rischio di smarrimenti e malintesi.

Un paio di occhiali dimenticati nel vano portaoggetti, per esempio, può sparire per mille ragioni: spostamenti interni, pulizia, passaggi tra più addetti. Al ritiro, però, ricostruire diventa complicato. “Non ricordo se c’erano”, “forse li avevo tolti”, “li ha visti qualcuno?”: frasi normali, ma poco utili.

C’è poi il tema delle chiavi dell’auto. Al banco accettazione è meglio consegnare solo la chiave del veicolo, non l’intero mazzo con chiavi di casa, ufficio, garage o altri telecomandi. È una precauzione minima, spesso dimenticata. Se l’officina deve spostare l’auto nel piazzale o provarla su strada, non ha bisogno d’altro. E il proprietario evita di lasciare in giro accessi personali che non c’entrano con l’intervento.

Danni, chilometri sospetti o pezzi mancanti: come contestare la riconsegna

Se al ritiro spuntano danni alla carrozzeria, chilometri non spiegati o pezzi mancanti, la prima cosa da fare è restare sui documenti. Serve l’ordine di lavoro, o almeno un preventivo scritto, con le attività concordate e, quando possibile, anche il chilometraggio indicato al momento della consegna. Chiederlo prima è sempre meglio che rincorrerlo dopo.

La contestazione va presentata subito all’officina, preferibilmente per iscritto, allegando foto, ricevute e tutto ciò che può servire. Una mail chiara, con data, targa, descrizione del problema e richiesta di risposta, pesa più di una protesta fatta in fretta al bancone. Se l’azienda riconosce l’errore, la soluzione può arrivare senza troppi passaggi: ripristino del danno, rimborso, spiegazione sui chilometri percorsi per la prova su strada.

Quando invece l’accordo non si trova, la strada dipende dal tipo di officina e dalle tutele disponibili. Se il riparatore aderisce a reti, associazioni o organismi di conciliazione, si può tentare una procedura fuori dal tribunale. In alternativa, ci si può rivolgere a un’associazione dei consumatori o a un legale per valutare i passi successivi. Per importi contenuti, in molti casi, resta la via del giudice competente.

Il consiglio finale è pratico: scegliere un’officina affidabile, chiedere sempre ricevuta o fattura, farsi indicare i lavori eseguiti e non avere fretta al momento della consegna. Quattro foto non sostituiscono un rapporto corretto con il meccanico. Ma quando qualcosa non torna, possono fare la differenza tra una lamentela difficile da dimostrare e una contestazione fondata.