Il controller wireless Xbox ORA costa MENO: l'offerta del giorno

Xbox Elite Series 2 è un Wireless Controller per veri gamer! Connettiti alle console Xbox con Xbox Wireless o utilizzando il cavo USB-C molto lungo incluso. Oggi puoi prenderlo con il 6% di sconto, quindi lo paghi solo 169 euro!

Xbox Elite Series 2 Wireless Controller: le caratteristiche

Attrezzatura da gioco di alta qualità per giocatori esigenti. Connettività: connettiti alle console Xbox con Xbox Wireless o utilizzando il cavo USB-C da 9 pollici incluso. Connettiti in modalità wireless a PC, tablet, dispositivi Windows 10 e Android e dispositivi iOS tramite Bluetooth o con il cavo USB-C da 9″ incluso. Collegati a un PC Windows 7 o 8.1 utilizzando il cavo USB-C da 2,7 m in dotazione. Alcune funzioni non sono supportate.

Compatibile con Xbox Series X, Xbox One X, Xbox One S, Xbox One, Windows 10, Android e iOS. La funzionalità dipende dal dispositivo compatibile e dalla versione del sistema operativo. Requisiti di sistema Compatibile con sistemi Xbox e PC con Windows 7 o versioni successive. Windows 10/11: richiede la connessione Bluetooth, il cavo USB incluso o l’adattatore wireless Xbox (venduto separatamente). Windows 7 o 8.1: richiede il cavo USB incluso; alcune funzioni non sono supportate. I driver sono disponibili su xbox.com/xboxone/PC-controller.

