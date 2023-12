Il drone DJI Mini 3 Pro fa foto e video incredibili! Prendilo ora a soli 666 euro

DJI Mini 3 Pro è un drone pieghevole e leggero, che produce straordinari video in 4K/60fps, foto da 48 MP, 34 minuti di autonomia in volo, molto leggero dato che pesa meno di 249 g, aggira gli ostacoli in modo anteriore/posteriore/inferiore, RTH, ideale anche per principianti. Oggi lo prendi con uno sconto del 21%, quindi lo paghi solo 666,95 euro! Puoi anche testarlo con tutta calma, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Drone DJI Mini 3 Pro: le caratteristiche

Drone di peso inferiore a 249 g, non è richiesto alcun test nella maggior parte dei Paesi. Vola senza noiosi processi di richiesta e tempi di attesa infiniti. Cattura la bellezza del mondo con dettagli unici grazie ai video in 4K/60fps e alle foto da 48 MP, la fotocamera supporta doppia ISO nativa e apertura f/1.7 per immagini di elevata qualità. Offre la funzione Riprese verticali, per creare scatti verticali adatti per i social media, lo stabilizzatore ruota di 90° senza compromettere la qualità dell’immagine.

Goditi un’autonomia di volo estesa fino a 34 minuti e cattura ed esplora ancora di più l’ambiente circostante. E’ dotato di rilevamento ostacoli tridirezionale e APAS 4.0, che conferisce alla serie Mini una sicurezza di livello elevato. Offre un gamma di funzioni intelligenti, che include FocusTrack, Riprese verticali, MasterShots, Timelapse, QuickTransfer e molto altro ancora. Include il radiocomando DJI RC-N1, che ti consente di viaggiare leggero e goderti ogni esperienza creativa.

