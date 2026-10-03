Il ferro da stiro va riempito con l'acqua del rubinetto? Ecco cosa dicono davvero i produttori

Spesso la causa è l’acqua per ferro da stiro scelta senza pensarci troppo, quasi sempre quella del rubinetto. Si riempie il serbatoio, si accende e via. Ma tra calcio, magnesio e alte temperature, dentro l’apparecchio comincia a formarsi ciò che può rovinarlo prima del tempo.

La durezza dell’acqua dipende dai sali minerali presenti, soprattutto calcio e magnesio. Quando l’acqua si scalda, questi minerali possono depositarsi dentro il ferro da stiro. Succede nei canali interni, nella camera dove si forma il vapore e nei piccoli fori della piastra. Il risultato sono le classiche incrostazioni di calcare.

All’inizio quasi non si nota. Poi, dopo qualche settimana o qualche mese, il vapore perde forza, il ferro scorre peggio e per ottenere lo stesso risultato bisogna passare più volte sullo stesso punto. “Quando il getto cala, molti pensano a un guasto meccanico”, spiegano i tecnici della manutenzione domestica, “ma spesso il primo indiziato è proprio il calcare accumulato”. Una causa semplice, ma spesso sottovalutata.

Rubinetto, demineralizzata o distillata: cosa cambia davvero

L’acqua del rubinetto è la scelta più comoda: è già in casa e non costa nulla nell’immediato. Il problema è cosa contiene. In molte zone italiane l’acqua è medio-dura o dura, e questo aumenta il rischio di depositi minerali nel ferro da stiro. Non vuol dire che sia sempre da evitare. Alcuni produttori consigliano una miscela tra acqua di rete e acqua trattata. Però bisogna leggere il libretto d’uso, quello che troppo spesso finisce dimenticato in un cassetto.

Calcare sulla piastra del ferro e alone su una camicia: scegliere l’acqua giusta aiuta a evitare macchie e guasti.

L’acqua demineralizzata viene scelta proprio per limitare la formazione di calcare nel ferro. Si trova facilmente al supermercato, in taniche o bottiglie, e contiene pochissimi sali minerali. Ha però due aspetti da considerare: va comprata con regolarità e comporta uso di plastica, oltre a una spesa che, nel tempo, si sente.

L’acqua distillata, ottenuta con evaporazione e condensazione, è ancora più pura, ma nell’uso di tutti i giorni può essere meno pratica. Alcuni produttori, inoltre, sconsigliano di usare solo acque troppo povere di minerali, perché potrebbero creare problemi alla corretta produzione del vapore. Anche qui vale una regola semplice: seguire le istruzioni del proprio modello.

Fori ostruiti, aloni e consumi: i segnali del calcare nel ferro

I segnali di un ferro da stiro con calcare sono piuttosto chiari. Il primo è il vapore debole, che esce a tratti o non esce più da alcuni fori della piastra. Poi compaiono piccoli residui bianchi, tracce secche che possono finire sui vestiti appena lavati. Si vedono soprattutto sui capi scuri: camicie blu, pantaloni neri, maglie di cotone pesante.

Un altro segnale sono gli aloni sui tessuti, a volte insieme a gocce d’acqua sporca durante la stiratura. A quel punto molti si fermano, svuotano il serbatoio, scuotono il ferro e riprovano. Può aiutare, ma non sempre basta. Se il calcare è già finito nei condotti interni, l’apparecchio può consumare più energia per scaldarsi e mantenere la temperatura. Da qui consumi più alti, prestazioni peggiori e, col tempo, un rischio maggiore di guasti alla caldaia interna o alla piastra.

Addolcitore domestico: una difesa stabile per ferro ed elettrodomestici

Per chi vive in una zona con acqua dura, una soluzione più stabile è l’addolcitore domestico. Si tratta di un impianto installato a monte della rete interna della casa, pensato per ridurre la presenza di calcio e magnesio. Non protegge solo il ferro da stiro: aiuta anche lavatrice, caldaia, rubinetti, lavastoviglie e piccoli elettrodomestici che usano acqua calda. È però una scelta da valutare con un tecnico, dopo aver controllato la durezza dell’acqua e le caratteristiche dell’impianto domestico.

Il vantaggio è concreto: meno calcare, meno incrostazioni e una manutenzione quotidiana più semplice. L’acqua addolcita può anche ridurre il ricorso continuo all’acqua demineralizzata in bottiglia. Resta comunque necessario seguire le indicazioni del produttore del ferro, soprattutto per i modelli a caldaia o per i sistemi stiranti più delicati. Non è una soluzione miracolosa. Ma se il problema nasce dall’acqua di casa, intervenire all’origine può fare la differenza: nella stiratura, nei consumi e nella durata degli apparecchi.