Il filtro anti spam ora ti dice anche il motivo della chiamata: finalmente addio alle telefonate inutili

È un filtro pensato per chi riceve telefonate da numeri sconosciuti e vuole capire, prima di rispondere, se dall’altra parte ci sia un contatto utile, un call center o magari un tentativo di truffa. Il sistema entra in gioco durante lo squillo: chiede a chi telefona di dire chi è e perché sta chiamando. Solo dopo, sullo schermo, compare un breve testo con la risposta.

Con iOS 27.2, «Chiedi il motivo della chiamata» arriva ufficialmente anche sugli iPhone degli utenti italiani. È la versione in italiano di Call Screening, funzione presentata da Apple nel giugno 2025 insieme a iOS 26. All’inizio, però, la nostra lingua non era tra quelle disponibili. Ora il filtro si può usare anche sugli iPhone impostati in italiano, senza passare da versioni beta.

Il meccanismo è abbastanza immediato. Quando arriva una chiamata da un numero non salvato in rubrica, l’iPhone non la lascia passare subito. Prima chiede alla persona che telefona di identificarsi e di spiegare il motivo del contatto. Passano pochi secondi, poi tocca all’utente decidere se rispondere o no.

Dallo squillo al messaggio sullo schermo: così passa la chiamata filtrata

Il filtro si attiva durante lo squillo di una chiamata da numero sconosciuto. In quel momento l’iPhone prende in gestione la telefonata, domanda a chi è in linea di dire nome e motivo della chiamata, poi trascrive la risposta e la mostra sul display. Sullo schermo appare quindi un messaggio breve, pensato per aiutare l’utente a capire se vale la pena rispondere o se è meglio rifiutare.

Una chiamata da numero sconosciuto sullo smartphone, prima di decidere se rispondere: il contesto ideale per il filtro anti-spam di iOS 27.2.

La decisione resta sempre a chi riceve. Se il testo non basta — magari perché la risposta è generica, oppure perché il chiamante si limita a dire “sono di un servizio clienti” — si può mandare un altro messaggio scritto. Sarà l’iPhone a leggerlo ad alta voce alla persona in linea. In questo modo si può chiedere qualche dettaglio in più senza aprire davvero la conversazione. Una possibilità utile, per esempio, quando si è al lavoro, in treno o in un momento in cui rispondere a una chiamata dubbia non è proprio comodo.

Cosa può fare e cosa no: perché non è un blocco automatico

«Chiedi il motivo della chiamata» non è un sistema che riconosce da solo lo spam telefonico. Non decide in autonomia se un numero appartiene a un call center, a un operatore commerciale o a un contatto affidabile. E non blocca le telefonate indesiderate prima che arrivino. Aggiunge, piuttosto, un passaggio in più: chiede spiegazioni, le trascrive e lascia all’utente la scelta finale.

È qui la differenza rispetto alle opzioni che silenziano direttamente i numeri sconosciuti. In quei casi la chiamata viene nascosta o mandata altrove, spesso senza poterla valutare sul momento. Con questo filtro, invece, il telefono continua a segnalare l’arrivo della chiamata, ma la mette “in attesa” prima della risposta. Un filtro, appunto. Non un muro.

Come attivare «Chiedi il motivo della chiamata» nelle impostazioni dell’iPhone

Per usare «Chiedi il motivo della chiamata» serve prima installare iOS 27.2 su un iPhone compatibile. Finito l’aggiornamento, bisogna aprire le Impostazioni, entrare in App e poi selezionare Telefono. Da qui si scorre fino alla voce Filtra i numeri sconosciuti e si sceglie l’opzione Chiedi il motivo della chiamata.

Una volta attivata, la funzione lavora sulle chiamate provenienti da contatti non salvati in rubrica. Apple non la presenta come una soluzione capace di fermare tutte le telefonate indesiderate, ma come uno strumento di controllo in più. Per molti utenti, abituati a vedere comparire più volte al giorno numeri sconosciuti sullo schermo, può diventare una piccola difesa quotidiana: non elimina il problema alla radice, ma aiuta a non rispondere alla cieca.