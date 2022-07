Il gadget dell'Estate: lampada LED ventilatore da soffitto, GENIALATA

A volte su Amazon si trovano dei prodotti che lasciano letteralmente a bocca aperta. Perché oltre a risultare particolarmente stupefacenti, per certi versi, spesso ti aiutano di botto a risolvere un problema che magari hai da tempo. Per esempio io avevo il problema di dover illuminare una stanza, e di rinfrescarla in queste giornate afose. Ma non volevo piazzare in giro un ingombrante ventilatore, né potevo, per ragioni strutturali, far montare un condizionatore.

Per fortuna ho scoperto questa incredibile plafoniera al LED con incluso un potente ventilatore, e in un secondo ho risolto tutto. Una soluzione comoda e geniale che puoi fare tua acquistandola a 127 euro su Amazon, con le spedizioni gratuite. Ricordati solo di spuntare prima di andare alla cassa la voce Applica coupon del 5% sulla pagina del prodotto.

Il gadget tech che non ti aspetti

Il prodotto è costruito con materiali di buona qualità, resistente e facile poi al montaggio. Una volta completati i collegamenti, puoi subito attivare le luci e impostare liberamente tre temperature di colore (bianco neutro, bianco freddo, bianco caldo) tramite il telecomando per soddisfare le tue esigenze in momenti diversi. Tra l’altro l’illuminazione al LED può farti risparmiare energia elettrica fino a quasi oltre l’80%.

Sempre con il telecomando è possibile impostare tre diverse velocità di ventilazione. Poiché la plafoniera a ventola adotta un tipo di design che aiuta la circolazione dell’aria, la resistenza di quest’ultima viene effettivamente ridotta, così puoi goderti un “vento” calmo e delicato. Il dispositivo è super silenzioso, pertanto, anche ne caso venga montato in camera da letto non disturba più di tanto. Ad ogni modo la luce al LED può essere impostata per spegnersi automaticamente dopo 1/2/4/8 ore, il che rende più comodo utilizzarla, in quanto estremamente versatile e adattabile alle esigenze di ciascuno di noi.

Cosa stai aspettando? Come scritto in apertura, si tratta di una soluzione comoda e geniale che puoi fare tua acquistando il prodotto a 127 euro su Amazon, con le spedizioni gratuite. Ricordati solo di spuntare la voce Applica coupon del 5% sulla pagina del prodotto, prima di andare alla cassa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.