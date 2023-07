Il gadget ECONOMICO da avere questa estate: questo mini VENTILATORE portatile va a ruba

L’estateormai è arrivata prepotentemente e solo l’idea di dover accendere i condizionatori e spendere molti soldi per questo, non ti fa dormire vero?. Oggi ti puoi portare a casa questo ventilatore portatile a soli 17,99€, ma con coupon da aggiungere del 10%. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Hai trovato il modo di affrontare l’estate senza dover sempre accendere il tanto costoso condizionatore? Beh, allora dovresti davvero avere con te questa furbata, te la porti a casa con un coupon del 10%%. Non ti resta che selezionarlo ed aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Mini ventilatore portatile, funzionamento batteria 14-21 ore di lavoro, pieghevole ricaricabile con Power Bank

Questo ventilatore portatile è davvero incredibile, portatile, facile da maneggiare, dal colore blu che si inserisce in qualsiasi tasca senza problemi.. Costa davvero niente, e non puoi non averlo.

Questo modello adotta una tecnologia avanzata, dura 14 ore con 2 livelli di velocità, 21 ore con 1 velocità dopo circa 3 ore di carica completa. La velocità di rotazione massima della ventola è di 3400 giri / min, sufficiente per l’uso personale per mantenerti fresco.

La porta di uscita USB rende la mini ventola un power bank (2000mAh) in caso di emergenza, fornendo alimentazione per telefono cellulare, MP3 o iPod, ecc. Senza design del telaio, fa rumore a 50 db che non danno fastidio durante il lavoro.

Una promo davvero assurda, a cui praticamente nessuno è riuscito a resistere proprio su Amazon. Ti costa davvero nulla oggi rispetto al classico prezzo di listino. Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano davvero pochissimi pezzi disponibili.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.