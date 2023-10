Il GADGET super utile ed economico per chi viaggia con il pc: scoprilo ORA

Sei solito a viaggiare sempre molto vero? Pensa che oggi ti puoi portare a casa un gadget non utile, ma utilissimo per ogni cosa che fai. Questo storage portatile si chiama My Passport, ed è acquistabile oggi su Amazon a solamente 122,89€, invece di 166,10€. Corri subito su Amazon per portartelo a casa ora.

Non vorrai mica farti scappare questo gadget super utilissimo se viaggi spesso per lavoro o per svago. Questo è ciò che ti serve per girare il mondo. Uno storage portatile con sconto shock del 26%. Corri subito a prenderlo su Amazon!

Passport Portable HDD USB 3.0 con software per device management, backup e protezione password

Questo storage portatile è davvero la svolta per chi solitamente viaggia spesso e gli piace tenere ogni cosa sempre con sè. Dal colore nero, perfetto per ogni occasione ed esigenza.

Per ogni viaggio serve un passaporto. L’unità My Passport è uno storage portatile affidabile che ti dà la sicurezza e la libertà di cui hai bisogno per esplorare il mondo. Con un design elegantissimo che sta nel palmo di una mano, c’è abbastanza spazio per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti.

Modello sottile. È dotata di un formato sottile e pratico, ed è disponibile in un’ampia gamma di colori vivaci. L’unità My Passport dispone del software di backup per garantire che tutti i contenuti creati durante il tuo viaggio, come foto, video, musica e documenti, non vadano persi.

È possibile configurarlo per un avvio automatico in base alle tue esigenze. Basta solo scegliere l’ora e la frequenza con cui eseguire il backup dei file importanti dal sistema all’unità My Passport.

Un prezzo davvero minuscolo, oggi con tanto sconto del 26%, corri subito a prenderlo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.