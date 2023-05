Il Galaxy A14 crolla del 24% su eBay: budget phone CAPOLAVORO a 174€

No, non è il classico errore di prezzo: quest’oggi l’ottimo smartphone Android budget phone Samsung Galaxy A14 4G è protagonista di una super offerta di eBay che non dovresti farti scappare. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 24%, il device del colosso sudcoreano crolla ad appena 174€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo invidiabile rapporto qualità/prezzo, lo smartphone di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità quotidiane: utilizzalo senza problemi per telefonare, chattare sui social, ascoltare la musica, navigare in rete, scattare foto e tanto altro ancora.

Appena 174€ con consegna rapida su eBay per il Samsung Galaxy A14 4G

Munito di un validissimo pannello da 6.6 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera frontale da 13 MP per selfie sempre di qualità, lo smartphone del colosso sudcoreano monta anche un potente processore octa core in grado di avviare rapidamente tutte le app di cui hai bisogno.

Alimentato da una batteria monstre da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, Samsung Galaxy A14 4G è anche un camera phone di tutto rispetto: sul retro, infatti, un modulo fotografico triplo integra un sensore principale da 50 MP per scatti eccellenti e video ad altissima risoluzione.

Insomma, come hai avuto modo di scoprire lo smartphone di Samsung ha davvero tutto per soddisfare le tue necessità: costa poco su eBay e ti arriva direttamente a casa senza costi di spedizione extra.

