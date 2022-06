Il Galaxy Watch4 CROLLA DI PREZZO su Amazon (-126€)

Occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 è ora in super promozione con 126 euro di sconto. Fallo tuo quindi subito a soli 143€, anziché al prezzo di listino di 269€. Le spese di spedizioni sono veloci e gratuite. Impara a conoscere il tuo corpo e monitora i tuoi progressi di fitness con il primo smartwatch che misura comodamente la composizione corporea.

Poi è super divertente da usare: pensa, monitora i tuoi passi e ti fa gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Così ti mantieni in forma “giocando”.

Samsung Galaxy Watch4, un must have

Questo dispositivo non ha bisogno di nessuna presentazione. Diciamocelo, tutti conoscono la linea Galaxy Watch di Samsung. Basta solo nominarla che anche chi non è proprio ferrato in materia sa già che si sta parlando di uno smartwatch e di grande qualità. Design elegante, colore nero, ma anche tante utili funzioni, sono gli elementi che rendono riconoscibile il prodotto, che lo connotano nel mercato, che gli danno una collocazione precisa.

Conta i passi, controlla le calorie e sfrutta il GPS durante lo sport, ma anche la qualità del sonno o la pressione sanguigna ed elettrocardiogramma in tempo reale. Il sensore Samsung BioActive di questo orologio fitness ti permette il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale, mentre quella di monitoraggio del sonno dello smartwatch rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del tuo sonno mentre riposi. Opzioni di misurazione avanzate ti consentono inoltre di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare.

Ma le funzioni disponibili sono molteplici. Occasioni come questa capitano raramente. Pensaci, quando mai un Samsung Galaxy Watch 4 lo puoi trovare con ben 126 euro di sconto. Che aspetti, quindi, fai tuo questo modello color nero prima che scada la promozione, e sfrutta il super sconto per prenderlo a sole 143€, anziché al prezzo di listino di 269€. Le spese di spedizioni sono veloci e gratis grazie ad Amazon.