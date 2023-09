Il gelato a casa con L'OFFERTA di AMAZON sulla Gelatiera!

Vero, settembre è arrivato e pian piano ci stiamo inoltrando verso l’autunno ma, in moltissime zone d’Italia le temperature sono ancora molto molto alte e il caldo ancora incombe. Col caldo non c’è niente di meglio di un bel gelato e, ancora meglio, se il gelato è possibile farlo e mantenerlo a casa. Amazon propone una curiosa ma interessante offerta sulla gelatiera autorefrigerante: un 17% che vi andrà a far acquistare questo device al prezzo finale di 125,22€. Un’occasione da non lasciarsi scappare per la gioia di tutti: grandi e piccoli!

Una gelatiera in casa… cosa aspettate e approfittate dello sconto di Amazon!

Con la gelatiera proposta in sconto da Amazon sarà possibile creare il delizioso dessert in appena un’ora. Per mantenere lo stato di congelamento e la freschezza, la macchina gelato rimarrà automaticamente fredda per 1 ora senza alcun’altra operazione da svolgere. Presenta ben 4 modalità e funzione keep cool, manuale incorporato per guidarvi nell’uso della macchina. Vi basterà aggiungere gli ingredienti e accenderla, la macchina per gelato farà il resto! Un segnalo acustico vi indicherà il completamento del processo.

La gelatiera presenta un design diviso con solo 4 parti removibili e dunque sarà molto semplice installare il tutto e lasciarlo e funzionare. Il coperchio, la paletta di miscelazione del gelato e la ciotola rimovibili ne facilitano la pulizia. Con dimensioni di soli 35,5 X 26,0 X 22,75 cm, la gelatiera professionale è facile da riporre e si adatta a qualsiasi piano di lavoro. Godetevi il divertimento di fare da soli i vostri gelati preferiti a casa con una capacità di 1 litro. Farete felici i più piccoli ma non solo, farete semplicemente felici gli amanti del gelato, ergo… chiunque!

Il piacere del gelato direttamente a casa con la gelatiera professionale in offerta su Amazon al 17% di sconto per un prezzo finale di 125,22€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.