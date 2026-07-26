Il gioiello tech che ti salva la vacanza, adesso è in super sconto a 7 euro

Action mette sugli scaffali fino al 28 luglio 2026 la multipresa Pro-Max a cubo con USB integrato a 7,95 euro.

Un piccolo accessorio tech, di quelli che in casa fanno comodo e in vacanza ancora di più: serve a ricaricare più dispositivi insieme, senza occupare tutte le prese disponibili.

Action, offerta a tempo: la multipresa Pro-Max costa meno di 8 euro

La promozione riguarda la multipresa a cubo Pro-Max, inserita tra le offerte di Action al prezzo di 7,95 euro. L’iniziativa resta valida fino al 28 luglio, salvo esaurimento scorte. Una formula già vista nelle catene discount non alimentari: quello che c’è oggi, domani potrebbe non esserci più. E la disponibilità può cambiare parecchio da un negozio all’altro.

Il prodotto si trova nei punti vendita Action. Nel materiale promozionale non viene indicato un numero minimo di pezzi garantiti per ciascun negozio, quindi conviene fare un passaggio nello store più vicino o verificare direttamente in filiale. Per accessori tech a basso prezzo, gli addetti lo ripetono spesso: “Ne arrivano pochi e spariscono in fretta”. Il motivo, in questo caso, è semplice: con meno di 8 euro si porta a casa una multipresa con USB utile sulla scrivania, in ufficio o in una casa vacanze dove le prese non bastano mai.

Cubo compatto, meno cavi in giro: dove sistemarla senza ingombrare

Il punto forte della multipresa Pro-Max è la forma. Non è la solita ciabatta lunga da nascondere dietro un mobile, ma un design a cubo pensato per occupare poco spazio e restare più ordinato su una scrivania, un comodino o accanto al divano. Un dettaglio pratico, prima ancora che estetico. Chi usa ogni giorno computer, smartphone, cuffie e caricabatterie lo sa: i cavi si moltiplicano in un attimo.

Le dimensioni ridotte permettono di sistemarla anche vicino alla TV, in una postazione gaming o in un piccolo angolo studio. Il cavo, secondo la scheda del prodotto, misura 1,4 metri: abbastanza per raggiungere una presa a muro senza dover sistemare tutto in modo scomodo. La multipresa salvaspazio è disponibile in bianco e nero, due colori facili da abbinare in casa o in ufficio. C’è però un’assenza da segnalare: manca il tasto on/off. Per togliere corrente bisogna staccare la spina.

USB-A, USB-C e prese classiche: cosa si può collegare

La multipresa con USB integrato include prese elettriche tradizionali, due porte USB-A e una porta USB-C. In pratica permette di collegare più dispositivi senza dover usare ogni volta gli alimentatori da parete, quelli che spesso rubano spazio e coprono le prese vicine. Smartphone, tablet, smartwatch, cuffie, console portatili e piccoli accessori elettronici: gli usi possibili sono diversi.

Nel complesso, la multipresa Action consente di alimentare fino a cinque dispositivi contemporaneamente, secondo quanto riportato nella descrizione dell’offerta. È una soluzione semplice, senza promesse esagerate, ma concreta. Soprattutto per chi parte e vuole mettere in valigia un solo accessorio per ricaricare tutto. A 7,95 euro, questa multipresa compatta con USB può risolvere parecchi piccoli problemi di ogni giorno.