Il gioiello tech di Lidl ti fa dire addio all'estetista e costa solo 5 euro

Il prezzo indicato è 4,99 euro. Un piccolo accessorio da toilette pensato per chi cerca uno strumento semplice per rifinire naso, orecchie e sopracciglia.

Il prodotto è presentato da Lidl come CIEN BEAUTY Regolapeli per naso e orecchie. Si trova nell’area dedicata alla bellezza e cura del corpo e, nella scheda online, viene proposto a 4,99 euro, con le consuete note legali su offerte e disponibilità.

Il marchio è Cien, linea già nota nei punti vendita Lidl per prodotti di igiene personale, skincare e piccoli articoli per la cura quotidiana. Qui, però, non si parla di un cosmetico. Si tratta di un accessorio elettrico compatto, da usare in casa, da tenere nel mobile del bagno o nel beauty case.

La scheda pubblicata da Lidl, almeno nel testo disponibile, non indica dati tecnici dettagliati come autonomia, potenza o materiali delle lame. Il punto fermo resta quindi quello commerciale: regolapeli Cien Beauty, uso previsto per naso e orecchie, prezzo 4,99 euro. Poche informazioni, ma quelle principali ci sono.

Batteria inclusa, tappo e inserti: cosa c’è nella confezione

Nella descrizione, Lidl segnala la presenza di una batteria inclusa. Un dettaglio pratico: chi lo acquista può usarlo senza dover cercare subito una pila compatibile. È una soluzione tipica per i piccoli dispositivi beauty di fascia economica: confezione semplice, dotazione ridotta, uso immediato.

Un regolapeli compatto con accessori e batteria, tipico kit economico per rifinire naso, orecchie e sopracciglia.

C’è anche un tappo di protezione, pensato per coprire la testina quando il regolapeli non viene utilizzato. Può sembrare un particolare minimo, ma conta. Soprattutto per un prodotto destinato al contatto con viso e zone sensibili: protegge la parte di taglio da polvere, urti e contatti accidentali nel cassetto.

La confezione comprende inoltre 2 inserti corto/lungo per rifinire le sopracciglia. Lidl non indica le misure dei due pettini, né eventuali regolazioni intermedie. La distinzione riportata è soltanto tra inserto corto e inserto lungo. Quanto basta per capire il tipo di prodotto: non un rasoio multifunzione, ma uno strumento essenziale per piccole rifiniture.

Naso, orecchie e sopracciglia: l’uso indicato da Lidl

L’uso principale, già nel nome, riguarda la regolazione dei peli di naso e orecchie. Sono zone delicate, che richiedono strumenti piccoli e movimenti controllati. Un regolapeli per naso e orecchie serve proprio a questo: raggiungere punti stretti senza ricorrere a forbicine o ad altri strumenti meno adatti.

La descrizione Lidl aggiunge la possibilità di rifinire le sopracciglia grazie ai due inserti in dotazione. In pratica, non si parla di ridisegnare l’arcata in modo professionale, ma di accorciare e sistemare i peli più lunghi, scegliendo tra due lunghezze. Un’operazione veloce, da fare comunque con attenzione davanti allo specchio.

Come per tutti i piccoli dispositivi per la cura personale, resta importante leggere le istruzioni nella confezione prima dell’uso. La scheda online non entra nei dettagli su pulizia, manutenzione o impermeabilità. Per questo non si possono attribuire al regolapeli Cien Beauty funzioni non indicate da Lidl. Meglio restare a quanto dichiarato: naso, orecchie e sopracciglia.

Tra cura del corpo e piccoli dispositivi beauty: il posto nell’offerta Lidl

Il regolapeli Cien Beauty da Lidl rientra tra i piccoli articoli per la cura personale venduti accanto a prodotti per bagno, igiene e routine quotidiana. Non è presentato come un dispositivo professionale, né punta a esserlo. Anche il prezzo lo dice chiaramente: è un accessorio domestico, semplice e accessibile.

Sul sito Lidl si trova sotto Casa e Arredo, nella categoria Bellezza e cura del corpo. Una collocazione in linea con altri prodotti, stagionali o continuativi, che la catena propone tra cura del viso, rasatura, benessere e piccoli elettrodomestici. Nei punti vendita, articoli simili compaiono spesso nei cestoni delle offerte o negli scaffali del non food.

A 4,99 euro, è un acquisto da valutare soprattutto per la praticità. Chi cerca un regolapeli essenziale, con batteria inclusa, tappo di protezione e due pettini per sopracciglia, trova nella scheda Lidl un prodotto dalle funzioni chiare. Senza promesse in più, almeno per quanto risulta dalle informazioni disponibili.