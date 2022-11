Il kit casa intelligente per ottimizzare il consumo energetico costa il 61% in meno

Da oggi, il bundle formato da due Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) e un presa Meross WiFi Smart Plug, ovvero tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente, è disponibile su Amazon al prezzaccio di 73 euro. In questo modo risparmi 115,99€ (61%), ovverosia 91,99€ in meno rispetto agli articoli acquistati separatamente. I tre dispositivi, seppur super completi, sono progettati per essere configurati autonomamente in pochi minuti. Non sono necessari cablaggi o un’installazione da parte di professionisti e in breve tempo chiunque può creare così delle routine di risparmio energetico.

Echo Show 5 + Meross presa intelligente , combo smart

Con questa combo puoi anche tu iniziare il risparmio energetico intelligente: i dispositivi Echo Show offrono infatti una modalità di risparmio che riduce in modo intelligente il consumo di energia quando non sono attivi, per ottimizzare il consumo di energia per tutta la durata del dispositivo (il consumo energetico può variare a seconda della configurazione del dispositivo). Con le routine di Alexa puoi spegnere le luci compatibili i dispositivi collegati a una presa intelligente, per evitare un inutile consumo di energia.

Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce. Goditi film e serie TV da Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedi ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Inizia la giornata con una routine che accende le luci compatibili, oppure ascoltando le ultime notizie, le previsioni del tempo e la tua musica preferita. Insomma questo bundle formato da due Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) e una Meross WiFi Smart Plug, è davvero super, e ti permette da subito di avere tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente. Vai su Amazon e prendilo al prezzaccio di 73 euro. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie a Prime.

