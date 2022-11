Il kit fotovoltaico da balcone che ha aiutato tanti italiani a risparmiare torna su Amazon

Il caro bollette non lascia letteralmente respirare gli italiani. Tra le soluzioni migliori c’è sicuramente quella di provare a produrre personalmente l’elettricità che serve, se non integralmente almeno in una quantità sufficiente per soddisfare parte del proprio fabbisogno e risparmiare. Allora approfitta del costo basso e fai tuo questo completo kit fotovoltaico di ECO-WORTHY a 289€, e provaci anche tu.

Le spedizioni sono gratuite e gestite interamente da Amazon. Completo di pannelli solari monocristallino da 120W e regolatore di carica solare da 20 A, è il “pacchetto” ideale per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un sistema fotovoltaico. Ideale come impianto autonomo, può essere usato perfettamente anche per sistemi di pannelli solari indipendenti dalla rete, roulotte, camper, barche, serre, etc.

Il kit fotovoltaico per iniziare a produrre fino a 1 kW al giorno

Il kit è super semplice da usare. Lo istalli subito grazie alle istruzioni molto semplici da capire. Di fatto è l’ideale per chi vuole avvicinarsi per la prima volta a un sistema fotovoltaico. Ci trovi praticamente tutto quello che serve per iniziare: due pannelli solari IP65 120W ad alta efficienza ideale per la realizzazione sia di Impianti Fotovoltaici connessi alla rete (Impianti Fotovoltaici ON-GRID) e sia di Impianti Fotovoltaici ad isola (Impianti Fotovoltaici OFF-GRID), un regolatore di carica solare da 30 A e un paio di cavi solari da 5 m e due set di staffe di montaggio per pannelli solari e un paio di giunzioni a Y.

I pannelli mono cristallini, in particolare, sono considerati tra i migliori in assoluto in quanto fanno si che la produzione di energia sia maggiore in presenza di luce perpendicolare. Il pannello solare da 120 W aumenta l’efficienza del 20% per risparmiare tempo di ricarica: stesse dimensioni del pannello solare da 100 W sul mercato, ma converte il 20% in più di elettricità. Telaio in alluminio resistente alla corrosione per uso esterno prolungato in grado di resistere a decenni di servizio del pannello, nonché a forti venti (2400 Pa) e carichi di neve (5400 Pa).

Oltre che per fornire energia per illuminare, questo kit fotovoltaico può risultare utilissimo anche in caso di emergenza: è infatti un’ottima scelta per chi non vuol correre il rischio di rimanere senza luce o connessione in caso di blackout o malfunzionamenti al sistema elettrico. In sintesi:

Alta efficienza: 1000 Wh di uscita giornaliera (1 kW al giorno) sotto poche ore di ricarica in piena luce solare.

Conversione ad alto coefficiente di energia: garantisce oltre il 90% di ricavo energetico in 10 anni di utilizzo, e dell`80% in 25 anni.

Plug-in 4/7: controller USB Protegge la batteria dal sovraccarico e in grado di mantenere il veicolo carico per lungo tempo.

Alta qualità di materiali: il pannello e ricoperto da un vetro speciale di protezione da cattive condizioni ambientali come pioggia, grandine, neve e ghiaccio. Inoltre e dotato di una protezione IP65 con un telaio di alluminio in grado di resistere per molto tempo.

Controller di carica: con display LCD da 30 A 12 V / 24 V, è adatto per batterie al piombo acido, al gel e al fosfato di litio. Il controller dispone di protezione da cortocircuito, protezione da inattività, protezione da inversione e protezione da sovraccarico.

Vai su Amazon e fai tuo questo completo kit fotovoltaico di ECO-WORTHY a 289€, dunque a un prezzo davvero accessibile. Se avrai bisogno di più pannelli solari, batterie o inverter per creare un sistema solare più completo, potrai sempre aggiungerlo in un secondo momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.