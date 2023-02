Il kit fotovoltaico DEFINITIVO da balcone è su eBay: lo attacchi e funziona subito

Ottima offerta oggi su eBay per una delle soluzioni più scelte del momento da tantissimi italiani: si tratta del kit fotovoltaico plug and play di VESKA che può essere facilmente collegato in pochi minuti tramite Plug&Play. Grazie a questa centrale elettrica da balcone premium da 820 W/600 W che si collega direttamente all’impianto elettrico di casa, puoi subito ottenere una parte di elettricità gratis e indipendente dal servizio elettrico nazionale, direttamente dal sole. Si può portare a casa a 719€ circa con spedizioni assolutamente gratuite. Non servirà acquistare altro a parte, c’è tutto quello che occorre per funzionare.

Kit fotovoltaico plug and play da balcone

Sul balcone, sul tetto della casa, in garage, sulla terrazza o in giardino, la centrale elettrica di VESKA è versatile, soddisfa i requisiti della norma VDE-AR-N 4105 e può essere messa in funzione senza accettazione. Di fatto questo micro impianto non ha bisogno di particolari installazioni, a parte una presa elettrica alla quale collegarlo per ottenere subito l’energia necessaria.

Sistemi come questo vanno molto di moda perché rispetto ad altri non costano tanto e, soprattutto, sono alla portata di tutti anche in termini tecnici. Non occorre infatti nessun tecnico o nessuna conoscenza specifica per installarli: basta puntare il pannello verso il sole, utilizzando le staffe per garantire la giusta inclinazione, e poi inserire la spina integrata direttamente nella presa elettrica di casa.

Il risparmio diretto in bolletta è immediato: l’elettricità prodotta dall’assorbimento dell’energia solare viene immesso direttamente nell’impianto elettrico domestico e quindi reso subito utilizzabile. Una soluzione che di certo non azzera la bolletta, ma ti aiuta a mantenerla più bassa permettendoti risparmi interessanti. Il sistema fotovoltaico plug and play di Veska è acquistabile direttamente su eBay a 719€ circa con spedizioni rapide e gratuite. Ma fai in fretta, questa soluzione così economica e flessibile che dà subito risultati in bolletta, sta andando a ruba.

