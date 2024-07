Il Laptop Dell Inspiron che diventa TABLET è in MAXI OFFERTA su Amazon

Devi rinnovare il tuo pc portatile ma non sai quale modello scegliere? Punta tutto sul Laptop Dell Inspiron, oggi disponibile su Amazon a soli 879 euro con uno sconto del 12%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Laptop Dell Inspiron: tutte le specifiche tecniche

Il Laptop Dell Inspiron è un pc portatile perfetto sia per il lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

È dotato di un Processore Intel Core 7 150U, con 12 MB di memoria cache, che offre prestazioni ottimali per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione. Inoltre, indipendentemente dall’avventura che stai vivendo, la cerniera a 360° ti offre la flessibilità necessaria per eseguire le operazioni, in modalità tablet, tenda, supporto o notebook.

Un’altra caratteristica di spicco del notebook è la sua webcam FHD che offre video migliorati, mentre i doppi microfoni e la soluzione di riduzione del rumore basata sull’AI ti consentono di essere ascoltato chiaramente come se fossi presente dal vivo.

Anche la sicurezza è sempre garantita: basti pensare che il dispositivo ha superato test di livello militare per una maggiore affidabilità ed è dotato di un TPM (Trusted Platform Module) integrato e facile da usare per proteggere i tuoi dati. In questo modo avrai un’ampia gamma di opzioni per collegare tutti i tuoi dispositivi personali e aziendali.

Oggi il Laptop Dell Inspiron è disponibile su Amazon a soli 879 euro con uno sconto del 12%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.