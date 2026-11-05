Il led lampeggiante del caricatore sta cercando di dirti qualcosa: non ignorarlo

Un piccolo segnale luminoso su un caricabatterie può sembrare un dettaglio trascurabile, ma spesso contiene informazioni importanti sul funzionamento degli attrezzi che utilizziamo ogni giorno.

Tra garage, officine e lavori domestici, interpretare correttamente i led del caricatore aiuta a distinguere le situazioni normali da quelle che meritano attenzione. I diversi segnali possono dipendere dal modello utilizzato e dallo stato della batteria, perciò non sempre indicano la stessa cosa. Prima di intervenire o sostituire un componente, vale la pena capire cosa suggeriscono le spie luminose e quali controlli effettuare.

Verde fisso, lampeggiante o sfumato: così si legge lo stato di carica

Sul caricatore Ryobi 18V, il led verde lampeggiante è quasi sempre una buona notizia: vuol dire che la batteria Ryobi è in carica. Quando il verde resta fisso, il pacco è carico e può essere tolto, anche se molti caricabatterie passano poi a una fase di mantenimento o di risparmio energetico.

Alcuni modelli più recenti, come il Ryobi PCG006 a sei porte, hanno anche un segnale intermedio: il verde si accende e si spegne in modo più morbido quando la batteria ha superato circa l’80%. Un dettaglio utile, soprattutto se si sta lavorando con trapano, soffiatore o tagliabordi e bisogna tornare in fretta all’opera.

Il rosso fisso, con il verde spento, non è per forza un cattivo segno: su un caricatore singolo può indicare solo che l’unità è collegata alla corrente; sui modelli multipli, invece, può voler dire che quella batteria è in attesa, perché la carica procede una porta alla volta.

Rosso lampeggiante: quando la batteria deve solo raffreddarsi, scaldarsi o riprendere tensione

Il led rosso lampeggiante, con il verde spento, è il segnale che più spesso fa venire dubbi. In molti casi, però, secondo le indicazioni Ryobi, indica soltanto una pausa di protezione. La batteria agli ioni di litio può essere troppo calda o troppo fredda per caricarsi in sicurezza. Succede dopo un uso intenso, per esempio con gli attrezzi da giardino in piena estate, quando il pacco arriva sul caricatore ancora bollente.

In quel caso la cosa migliore è semplice: lasciarlo inserito, oppure farlo raffreddare prima, senza continuare a toglierlo e rimetterlo. La ricarica riparte da sola quando la temperatura torna nei limiti previsti. Nei manuali di alcuni vecchi modelli Ryobi sono indicate soglie di riferimento: una batteria troppo calda deve scendere intorno a 122 °F, cioè circa 50 °C, mentre una troppo fredda deve risalire sopra 32 °F, quindi 0 °C.

Su diversi caricabatterie singoli, lo stesso lampeggio rosso può anche segnalare una batteria molto scarica: il caricatore avvia allora una pre-carica lenta, così da recuperare tensione prima della carica normale.

Rosso e verde insieme: il test rapido per capire se il guasto è nella batteria o nel caricatore

Quando rosso e verde lampeggiano insieme, il segnale diventa più serio: su molti caricatori Ryobi è l’avviso di un possibile guasto. Da solo, però, non dice se il problema sia nella batteria Ryobi ONE+ o nel caricatore. La prova più sensata è quella indicata anche nelle procedure di base del produttore: prima si sfila e si reinserisce il pacco, poi si prova una seconda batteria compatibile.

Se la seconda si carica senza errori, il sospetto cade sulla prima. Se anche la seconda fa lampeggiare i led nello stesso modo, allora il problema potrebbe essere nel caricatore Ryobi. Prima di pensare a una sostituzione, conviene dare un’occhiata ai contatti metallici: polvere, ossido o residui da officina possono bastare a creare un falso problema.

C’è poi un particolare da ricordare. Non tutti i modelli “parlano” allo stesso modo: il vecchio Ryobi P135 usa anche un led arancione per alcune condizioni, mentre sul lato 40V, per esempio con il caricatore rapido OP406A, rosso e verde fissi possono indicare una pausa per temperatura, non un guasto. La regola pratica resta una: leggere l’etichetta del modello, cercare il manuale giusto e solo dopo decidere cosa cambiare.