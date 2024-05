Il leggerissimo mouse PREMIUM da gaming di Logitech costa APPENA 84€

Il popolarissimo mouse da gaming premium Logitech G Pro X Superlight è in vendita su Amazon a un prezzo niente male. Realizzato a quattro mani con i più importanti streamer e pro-player al mondo, il mouse da gaming a marchio Logitech è attualmente in vendita a 84€ con uno sconto del 6%.

Parliamo di un mouse speciale sotto tutti i punti di vista: non solo è realizzato con materiali di alto livello, ma dispone anche di componenti hardware pensati appositamente per garantirti una esperienza di gaming di altissimo livello.

Il mouse da gaming Logitech G Pro X è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente

Il design è comodissimo, non stanca mai il polso ed è super leggero con i suoi 63 grammi di peso; la batteria ti accompagna per numerose ore grazie alla tecnologia di ricarica rapida, dandoti così la possibilità di giocare tutto il tempo che vuoi senza interruzioni.

Logitech G Pro X Superlight integra 5 pulsanti completamente personalizzabili con l’applicazione per PC e Mac, mentre il sensore HERO 25K è pronto per stupirti con la sua incredibile precisione di tracking in ogni momento.

Il mouse da gaming di Logitech sbloccherà il tuo potenziale nascosto in un attimo; non perdere questa scioccante occasione di Amazon e mettilo subito nel carrello, solo così potrai riceverlo direttamente a casa in 24 ore e senza costi aggiuntivi di spedizione (per i clienti Amazon Prime).

