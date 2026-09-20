Il libretto postale che oggi vale 500 mila euro

Sulla carta, rivalutando quella cifra, si arriva vicino ai 500mila euro. Ma attenzione: non vuol dire che la banca debba staccare automaticamente un assegno. La scoperta, fatta tra le lenzuola del corredo di nozze comprato per il matrimonio dell’8 giugno 1985, apre piuttosto una strada fatta di carte, controlli, prescrizione e possibili diritti degli eredi.

Il libretto di risparmio BNL era rimasto lì per 41 anni, mescolato ai ricordi di famiglia e alla biancheria del matrimonio. Durante un riordino della mansarda, Renato D.B. lo avrebbe visto tra le pieghe delle lenzuola: poche pagine, l’intestazione della Banca Nazionale del Lavoro, le vecchie annotazioni e quel deposito iniziale da 80 milioni di lire.

Negli anni Ottanta, libretti del genere erano molto comuni. Servivano per mettere da parte i risparmi, pensare ai figli, lasciare una somma al coniuge. Ma il punto è un altro: trovare il documento non significa avere subito il denaro in mano. Prima bisogna capire se quel rapporto bancario esiste ancora, se è stato chiuso, se ci sono stati movimenti o passaggi successivi. Davanti alla banca, infatti, conta la storia del libretto. Non basta la cifra scritta nel 1985.

Lire, ISTAT e saldo reale: perché i conti non sono tutti uguali

La conversione secca degli 80 milioni di lire porta a circa 41.317 euro, usando il cambio fisso lira-euro. È il calcolo più semplice. Un’altra cosa è la rivalutazione ISTAT, che misura quanto quei soldi varrebbero oggi tenendo conto della perdita di potere d’acquisto. Secondo una stima teorica, la cifra potrebbe arrivare vicino ai 491mila euro. Una somma importante, certo. Ma non è un estratto conto.

Un vecchio libretto di risparmio riemerge da un baule con biancheria di nozze, al centro di verifiche e prescrizione.

È qui che nasce l’equivoco più frequente quando si parla di vecchi libretti bancari. La rivalutazione serve a confrontare valori di periodi diversi. Il saldo davvero esigibile, invece, dipende dal contratto, dagli interessi, da eventuali operazioni successive e dalle regole applicate al rapporto. Se nel tempo gli interessi sono cambiati, sono stati sospesi, azzerati da condizioni contrattuali o se il libretto è stato chiuso, il risultato può essere molto diverso. In altre parole, quei quasi 500mila euro sono un valore teorico. Non una somma già riconosciuta da BNL.

Anche sul piano giudiziario la prudenza è d’obbligo. Nel dibattito è stata richiamata l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 3686 del 2026, secondo l’interpretazione citata da diversi commentatori, per ricordare che una simulazione basata sugli indici dei prezzi non prova, da sola, l’esistenza di un credito bancario dello stesso importo. Servono atti, condizioni, movimenti. E se manca un tassello, la richiesta può diventare molto più fragile.

Prescrizione e rapporti dormienti: dove può fermarsi l’incasso

Il nodo più delicato è la prescrizione. Un libretto rimasto fermo per decenni può rientrare nella disciplina dei rapporti dormienti, cioè quei rapporti bancari senza movimenti da oltre dieci anni e con saldo superiore a 100 euro. In alcuni casi, le somme vengono trasferite al Fondo rapporti dormienti, gestito da Consap per conto dello Stato.

Questo non significa che il denaro sia scomparso. Significa però che il percorso cambia. Bisogna verificare se il rapporto sia ancora presso la banca, se sia stato considerato dormiente oppure se sia già finito nel Fondo. Anche la prescrizione non è un automatismo. L’articolo 2935 del Codice civile stabilisce che il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ma poi tutto dipende dal tipo di rapporto, dai documenti disponibili, dalle eventuali comunicazioni e dagli orientamenti dei giudici.

Alcune associazioni dei consumatori sostengono, in casi specifici, che il termine possa partire dal momento in cui il titolare o gli eredi sono davvero messi nella condizione di esercitare il diritto. Altri legali invitano invece alla cautela: una causa fondata solo sulla rivalutazione può essere lunga e costosa. Come dicono spesso i professionisti del settore, “il libretto è un punto di partenza, non una sentenza”.

Eredi e documenti: cosa deve verificare la banca

Per Renato D.B. e per eventuali altri aventi diritto, il passaggio decisivo sarà presentare a BNL una richiesta formale di verifica. Andranno allegati il libretto originale, i documenti d’identità, l’eventuale documentazione successoria e ogni atto utile a dimostrare la qualità di titolare o di erede. Se l’intestatario è morto, la banca non può liquidare nulla solo perché qualcuno mostra il libretto: deve identificare tutti i soggetti legittimati e controllare che nella successione non ci siano incongruenze.

A quel punto l’istituto dovrà ricostruire il rapporto: saldo, interessi, ultima operazione, eventuali trasferimenti interni, possibile passaggio al Fondo Consap e condizioni economiche applicate negli anni. È un lavoro d’archivio, spesso lento. Firme, timbri, annotazioni a margine, codici di filiale: dettagli piccoli, ma decisivi quando si parla di un deposito aperto nel 1985.

Solo alla fine si potrà capire se esiste davvero un credito esigibile e quale sia l’importo. I 491mila euro, dunque, restano una stima di rivalutazione. Non un assegno pronto all’incasso. La storia del libretto ritrovato nel corredo di nozze racconta il fascino delle carte dimenticate in casa, ma anche il limite dei calcoli facili: tra una vecchia pagina bancaria e un rimborso effettivo, spesso, passa tutto il diritto civile.