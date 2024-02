Il LOW BUDGET perfetto per il weekend: realme C67 ad APPENA 159€ (-18%)

Vuoi spendere poco e stringere ugualmente tra le mani un telefono di qualità? La risposta a questa domanda ha un nome ben preciso: realme C67, oggi in super sconto su Amazon a un prezzo davvero conveniente.

Sfruttando il calo repentino del 18%, infatti, il telefono del colosso cinese può essere tuo spendendo appena 159€ – se hai i servizi Prime ti arriva a casa in 24 ore, senza costi di spedizione extra.

Il super budget phone realme C67 è in vendita su Amazon a un prezzo ridicolo

Perfetto per telefonare, realme C67 ti sorprende con il suo bel pannello ad alta risoluzione e il velocissimo processore octa-core di Qualcomm. È alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, è super sottile (appena 7,59mm) e monta anche un modulo fotografico triplo con sensore principale da 108MP e zoom 3x. Con lo smartphone di realme ci fai tutto quello che vuoi ed è perfetto per i task giornalieri.

Quando hai a portata di mano lo smartphone realme a un prezzo così conveniente, non puoi fare altro che acquistarlo seduta stante; non solo è uno tra i migliori in termini di rapporto qualità/prezzo, ma è anche in pronta consegna in appena 24 ore e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.