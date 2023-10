Il massimo della potenza con ACER ASPIRE 3 in offerta

Al giorno d’oggi, considerando i tempi che corrono, necessitiamo di un dispositivo dalle prestazioni eccellenti e che sia perfettamente trasportabile, come nel caso dei tablet e dei notebook portatili, in modo tale da continuare il nostro flusso di lavoro anche quando ci ritroviamo fuori casa o siamo in mobilità. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ha dunque ben pensato di proporti il notebook Acer Aspire 3 (modello A315) in offerta all’incredibile prezzo di soli 369 euro, con un ottimo sconto pari al 33% del prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Acer.

Acer Aspire 3: alte prestazioni ad un prezzo eccellente

Partiamo innanzitutto da quello che potremmo definire come vero cuore pulsante alla base di questo eccellente notebook: il processore. Parliamo infatti di un chip Intel Core di 3° generazione 1115G4, abbinato a una scheda grafica Intel UHD, che insieme ti permettono di eseguire qualsiasi programma senza alcun tentennamento o esitazione, soprattutto se hai necessità particolari di lavoro, grazie anche alla RAM DDR4 da ben 8 GB che può essere espansa senza problemi in un secondo momento.

Molto apprezzata poi la presenza dell’SSD da ben 256 GB di memoria libera di archiviazione, con dei tempi di scrittura e lettura notevolmente aumentati rispetto a quelli di un comune hard disk, che venivano utilizzati fino a pochi anni fa.

Nulla da dire anche per l’eccezionale schermo con risoluzione Full HD da ben 15.6 pollici, che ti restituisce delle immagini davvero vivide e brillanti: potrai goderti senza problemi i tuoi film e serie TV preferite sulle principali app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e così via.

Il notebook è infatti perennemente connesso grazie anche al modulo Wi-Fi 5 (802.11ac) che permette una connessione stabile e soprattutto affidabile, un parametro davvero fondamentale considerando quanto sia in voga lo smart working al giorno d’oggi. Non è finita qui: il notebook include anche una webcam integrata, che ti permette di effettuare videochiamate al massimo della qualità sia con i tuoi amici che con i tuoi colleghi di lavoro, per riunioni su Google Meet o Zoom.

Insomma, a poco meno di 370 euro hai la possibilità di portarti a casa un notebook dalle prestazioni davvero sbalorditive, ideale sia per il tuo lavoro che anche per puro piacere personale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti il notebook Acer Aspire 3 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro senza alcun preavviso.

