Il mediogamma dei TUOI SOGNI lo paghi NIENTE su eBay: Redmi 12 a 163€

L’ottimo mediogamma Android Redmi 12 è protagonista di una sconvolgente offerta di eBay che ti lascerà senza fiato. Complice uno sconto scioccante del 54% che ti fa risparmiare subito ben 195€, infatti, il device a marchio Redmi è pronto per essere tuo con una spesa di appena 163€.

Al prezzo di un comune smartphone di fascia economica, però, hai la possibilità di sfruttare funzionalità e componenti hardware tipicamente impiegati per dispositivi ben più costosi.

Prezzo mozzafiato di eBay per l’ottimo Redmi 12: offerta d’oro imperdibile

Redmi 12 monta un bellissimo pannello LCD ad altissima risoluzione da 6.79” a 90 Hz per animazioni sempre fluidissime, mentre sotto il cofano una batteria monstre da 5000 mAh si affianca a un processore octa core MediaTek per avviare all’istante tutte le app che vuoi e assicurarti anche un’autonomia lunga un giorno.

Sottile, leggero e con un design piacevole, Redmi 12 impiega anche un comparto fotografico triplo capeggiato da un sensore principale da 50 MP: il risultato sono foto e video sempre ad altissima risoluzione per rivivere i tuoi ricordi senza compromessi.

Inutile girarci intorno con strani giri di parole: Redmi 12 a 163€ è la migliore offerta sul web che ti possa capitare per mettere le mani sul popolarissimo e apprezzatissimo mediogamma cinese. Acquistalo subito per riceverlo direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione.

